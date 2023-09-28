Мостовой: «ЦСКА прям трясет, будто играют дворовые футболисты»

Александр Мостовой критически отозвался об игре ЦСКА в сезоне-2023/24.

«Я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне. Вот сейчас один или два игрока выпали, и все! Защитники травмировались – и теперь беда бедой.

В матче с «Ростовом» мне показалось, что играют какие-то дворовые футболисты. Десять человек назад, потом десять человек вперед. Пять человек падают, затем четверо спотыкаются. И все! Поэтому и результат был 3:3.

Армейцев прям трясет. Наверху турнирной таблицы, мне кажется, будут «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Пока стабильность есть только у краснодарской команды», – сказал Мостовой.