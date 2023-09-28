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    • Мостовой: «ЦСКА прям трясет, будто играют дворовые футболисты»

    Мостовой: «ЦСКА прям трясет, будто играют дворовые футболисты»

    Александр Мостовой критически отозвался об игре ЦСКА в сезоне-2023/24.

    «Я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне. Вот сейчас один или два игрока выпали, и все! Защитники травмировались – и теперь беда бедой.

    В матче с «Ростовом» мне показалось, что играют какие-то дворовые футболисты. Десять человек назад, потом десять человек вперед. Пять человек падают, затем четверо спотыкаются. И все! Поэтому и результат был 3:3.

    Армейцев прям трясет. Наверху турнирной таблицы, мне кажется, будут «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Пока стабильность есть только у краснодарской команды», – сказал Мостовой.

    • 15 пропущенных мячей за 9 туров РПЛ – худший результат в истории ЦСКА.
    • Москвичи идут на 9-м месте в таблице лиги.
    • Они пропускали в каждом матче в текущем розыгрыше чемпионата.

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    Источник: Betonmobile

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