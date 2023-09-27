Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Зиньковский рассказал, бывали ли накачки со стороны руководства «Спартака»

    Зиньковский рассказал, бывали ли накачки со стороны руководства «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о собрании игроков с руководством клуба.

    – Была информация о встрече игроков с гендиректором Олегом Малышевым. О чем говорили?

    – Обычная, плановая история. Раз в неделю, в две бывает. Суперсобрания не было. Были обычные вопросы из жизни команды.

    – Накачек не было?

    – Такого в принципе, что я в «Спартаке», не бывало.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.

    Новости по теме
    «Ростов» добрался до 1000 голов в чемпионате России – больше только у 5 клубов
    «Меня бы уволили уже после двух игр!»: Божович – о работе Абаскаля в «Спартаке» 4
    «О футболе не общаемся»: Соболев рассказал, о чем разговаривает с Кокориным
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:02
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102628

      zigbert 1 час назад

      Никакие накачки не помогут если игрок перестанет совершенствоваться и повышать свой уровень. Все игроки профессионалы и должны понимать что нельзя играть спустя рукава.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18878

      DVOK68 > zigbert 38 минут назад

      Лучшая накачка,это когда сам себя настроишь на игру.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102628

      zigbert > DVOK68 30 минут назад

      Все верно все основано на самосознании.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+