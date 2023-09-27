Зиньковский рассказал, бывали ли накачки со стороны руководства «Спартака»

Никакие накачки не помогут если игрок перестанет совершенствоваться и повышать свой уровень. Все игроки профессионалы и должны понимать что нельзя играть спустя рукава.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о собрании игроков с руководством клуба.
– Была информация о встрече игроков с гендиректором Олегом Малышевым. О чем говорили?
– Обычная, плановая история. Раз в неделю, в две бывает. Суперсобрания не было. Были обычные вопросы из жизни команды.
– Накачек не было?
– Такого в принципе, что я в «Спартаке», не бывало.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.