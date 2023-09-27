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    Зиньковский объяснил спад в игре «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал неудачную серию команды перед паузой на матчи сборных.

    – Есть ощущение, что после паузы на сборную дела выправляются?

    – Такое бывает – спады у игроков, команд. Благополучно вышли из этого, двигаемся дальше.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Никита-Красильников-vkont 41 минуту назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

      0
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      Рейтинг: +25178

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Чем слабее тренер, тем глубже спады у игроков и команд вцелом. У нас с этим проблемы.

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      Рейтинг: +1751

      22 raza chemp > DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      13 игр 10 побед 3 поражения, это где же ты увидел глубокий спад?

      1
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      Рейтинг: +19961

      NewLife 1 час назад

      Бомбардир, напрягите извилины, чтобы увидеть, насколько заголовок соответствует тексту.
      Вам заголовки пишет ваш спонсор, хейтер Спартака, рб спорт?

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