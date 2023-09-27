Зиньковский объяснил спад в игре «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал неудачную серию команды перед паузой на матчи сборных.

– Есть ощущение, что после паузы на сборную дела выправляются?

– Такое бывает – спады у игроков, команд. Благополучно вышли из этого, двигаемся дальше.