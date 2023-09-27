Зиньковский объяснил спад в игре «Спартака»

Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал неудачную серию команды перед паузой на матчи сборных.
– Есть ощущение, что после паузы на сборную дела выправляются?
– Такое бывает – спады у игроков, команд. Благополучно вышли из этого, двигаемся дальше.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.