Соболев ответил на вопрос о переезде в Саудовскую Аравию

Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что не хочет в ближайшее время переезжать в Саудовскую Аравию. Его все устраивает в московском клубе.

– Сейчас популярное направление – Саудовская Аравия. Вы бы хотели поиграть там?

– Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак».

– Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.

– Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке».