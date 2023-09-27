Соболев ответил на вопрос о переезде в Саудовскую Аравию

Нельзя Соболю в Аравию. Шейхи от смеха будут с трибун падать!!!...)))
Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что не хочет в ближайшее время переезжать в Саудовскую Аравию. Его все устраивает в московском клубе.
– Сейчас популярное направление – Саудовская Аравия. Вы бы хотели поиграть там?
– Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак».
– Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.
– Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке».