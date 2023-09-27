Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Соболев ответил на вопрос о переезде в Саудовскую Аравию

    Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что не хочет в ближайшее время переезжать в Саудовскую Аравию. Его все устраивает в московском клубе.

    – Сейчас популярное направление – Саудовская Аравия. Вы бы хотели поиграть там?

    – Я сейчас в «Спартаке», у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть «Спартак».

    – Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут.

    – Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке».

    Новости по теме
    «Сумасшедший человек, который несет полную чушь»: Петржела – о Соболеве 21
    Соболев уверен, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году 10
    Соболев признался, что волнуется за Джикию 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21832

      Cleaner 36 секунд назад

      Нельзя Соболю в Аравию. Шейхи от смеха будут с трибун падать!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4413

      ПалкоВводецъ (returned) 11 минут назад

      Тупой ещё тупее. Кому там нужен этот дельфин с улыбкой дауна на лице. Гыгыгы

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+