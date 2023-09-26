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    • Летний новичок «Реала» получил новую травму: он еще не дебютировал за мадридцев

    Летний новичок «Реала» получил новую травму: он еще не дебютировал за мадридцев

    Атакующий полузащитник «Реала» Арда Гюлер снова выбыл из строя.

    В конце июля он травмировал мениск и пропустил почти два месяца.

    На прошлой неделе 18-летний турок вернулся к тренировкам, но получил новое повреждение. Сейчас у него проблемы с прямой мышцей левого бедра.

    Сообщается, что хавбек пропустит около месяца.

    • «Реал» купил Гюлера у «Фенербахче» за 20+10 млн евро.
    • Из-за травм он пока не дебютировал за мадридцев.

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    Источник: сайт «Реала»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Царь Бомжей 2 часа назад

      Новый Месси кричал они, турецкий принц орали турки, в итоге это недоразумение из Турции ничуть не лучше Азара и мертвого Мудрика.

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