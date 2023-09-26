Летний новичок «Реала» получил новую травму: он еще не дебютировал за мадридцев

Атакующий полузащитник «Реала» Арда Гюлер снова выбыл из строя.

В конце июля он травмировал мениск и пропустил почти два месяца.

На прошлой неделе 18-летний турок вернулся к тренировкам, но получил новое повреждение. Сейчас у него проблемы с прямой мышцей левого бедра.

Сообщается, что хавбек пропустит около месяца.