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    • В «Зените» изменилась система премиальных: за победу над «Спартаком» платят больше всех

    В «Зените» изменилась система премиальных: за победу над «Спартаком» платят больше всех

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл новую систему премиальных для футболистов «Зенита».

    «С этого сезона в случае выигрыша у «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках Премьер-лиги полагается бонус в размере 2 миллионов рублей.

    В предыдущем сезоне не было поощрения за успех в матчах с клубом Галицкого, а за остальных давали 25 тысяч долларов. То есть, премки даже упали [с учетом курса валют].

    Как бы то ни было, финансовая стимуляция не помогла газовым добиться положительного результата с «Динамо» (2:3), ЦСКА (1:1) и «Локо» (1:2).

    Выиграть «Зенит» смог только у «Спартака» (3:1), за победу над которым по новой системе выдают 5 миллионов рублей.

    Кстати, с этого сезона бонусы за победы над москвичами и краснодарцами в РПЛ – обозначены в твердой деревянной валюте [в рублях], а не в вечно-зеленых президентах или евро-бумаге [в долларах или евро]», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.
    • Отставание от лидера – 4 очка.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4216

      anatolich72 40 минут назад

      Ущербные.

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      Рейтинг: +19860

      NewLife 52 минуты назад

      Не лучше ли было бы для непрофильного актива гос компании внести эти деньги в пенсионный фонд для людей, большинство которых всю жизнь пахали "как рабы на галерах", а не только бегали по зеленой лужайке.

      1
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      Рейтинг: +2191

      Suvorov71 56 минут назад

      Питерская помойка, всегда считала и считает, что только выиграв у Великого Спартак могут считать себя кем то, но вы так и останетесь помойкой, вас драли и будут драть все московские клубы, такие как ЦСКА, Локо, Динамо, Торпедо, а там и Химкам вы влетите, слышь помойка

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      Рейтинг: +1597

      rac531 1 час назад

      ГАЛИЦКОГО ПРИЗНАЛИ)))))))))))))))))

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      Рейтинг: +5120

      Бомбардиръ 1 час назад

      А здешние зенитовцы похоже обходятся без денежной стимуляции, когда воюют с хрюшками)

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