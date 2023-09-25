В «Зените» изменилась система премиальных: за победу над «Спартаком» платят больше всех

Инсайдер Иван Карпов раскрыл новую систему премиальных для футболистов «Зенита».

«С этого сезона в случае выигрыша у «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках Премьер-лиги полагается бонус в размере 2 миллионов рублей.

В предыдущем сезоне не было поощрения за успех в матчах с клубом Галицкого, а за остальных давали 25 тысяч долларов. То есть, премки даже упали [с учетом курса валют].

Как бы то ни было, финансовая стимуляция не помогла газовым добиться положительного результата с «Динамо» (2:3), ЦСКА (1:1) и «Локо» (1:2).

Выиграть «Зенит» смог только у «Спартака» (3:1), за победу над которым по новой системе выдают 5 миллионов рублей.

Кстати, с этого сезона бонусы за победы над москвичами и краснодарцами в РПЛ – обозначены в твердой деревянной валюте [в рублях], а не в вечно-зеленых президентах или евро-бумаге [в долларах или евро]», – написал Карпов в своем телеграм-канале.