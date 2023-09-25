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  • В «Зените» изменилась система премиальных: за победу над «Спартаком» платят больше всех

В «Зените» изменилась система премиальных: за победу над «Спартаком» платят больше всех

25 сентября 2023, 12:45
2

Инсайдер Иван Карпов раскрыл новую систему премиальных для футболистов «Зенита».

«С этого сезона в случае выигрыша у «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках Премьер-лиги полагается бонус в размере 2 миллионов рублей.

В предыдущем сезоне не было поощрения за успех в матчах с клубом Галицкого, а за остальных давали 25 тысяч долларов. То есть, премки даже упали [с учетом курса валют].

Как бы то ни было, финансовая стимуляция не помогла газовым добиться положительного результата с «Динамо» (2:3), ЦСКА (1:1) и «Локо» (1:2).

Выиграть «Зенит» смог только у «Спартака» (3:1), за победу над которым по новой системе выдают 5 миллионов рублей.

Кстати, с этого сезона бонусы за победы над москвичами и краснодарцами в РПЛ – обозначены в твердой деревянной валюте [в рублях], а не в вечно-зеленых президентах или евро-бумаге [в долларах или евро]», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.
  • Отставание от лидера – 4 очка.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
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NewLife
1695638750
Не лучше ли было бы для непрофильного актива гос компании внести эти деньги в пенсионный фонд для людей, большинство которых всю жизнь пахали "как рабы на галерах", а не только бегали по зеленой лужайке.
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anatolich72
1695639479
Ущербные.
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