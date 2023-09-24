Орлов назвал Дзюбу школьником после матча «Зенита» с «Локо»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. После матча с «Зенитом» игрок заявил, что не знает Сергея Семака.

«Что тут сказать. Это на совести Дзюбы. Мягко говоря, не джентельмен. Дзюба – есть Дзюба.

Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю. Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить. Уровень 10-го класса, ей богу.

Есть ли у него основания быть обиженным на Семака? Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить? С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать», – сказал Орлов.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

Играйте с выгодой: ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!