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  • Орлов назвал Дзюбу школьником после матча «Зенита» с «Локо»

Орлов назвал Дзюбу школьником после матча «Зенита» с «Локо»

24 сентября 2023, 21:31
12

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. После матча с «Зенитом» игрок заявил, что не знает Сергея Семака.

«Что тут сказать. Это на совести Дзюбы. Мягко говоря, не джентельмен. Дзюба – есть Дзюба.

Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю. Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить. Уровень 10-го класса, ей богу.

Есть ли у него основания быть обиженным на Семака? Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить? С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать», – сказал Орлов.

  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Krics
1695580419
Геша,опустили проводницы,обтекай,ихмо.
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nik55
1695581465
у него нем мозгов вообще
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inzek
1695583940
а еще пару лет назад готов был шлюбе лососо сделать. о как переобулся дедушка
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Игривый
1695601638
Чем старше дзюба, тем глупее - Зенит Чемпион!!!
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ABC--google
1695611092
Зюпа залюппа открытый ананист благодарить должен Семака за то что он дерево в состав ставил в одно время.
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Игривый
1695611605
За спартаг поганый очень стыдно, ой как стыдно... Зенит Чемпион!!!
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