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    • Орлов назвал Дзюбу школьником после матча «Зенита» с «Локо»

    Орлов назвал Дзюбу школьником после матча «Зенита» с «Локо»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. После матча с «Зенитом» игрок заявил, что не знает Сергея Семака.

    «Что тут сказать. Это на совести Дзюбы. Мягко говоря, не джентельмен. Дзюба – есть Дзюба.

    Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю. Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить. Уровень 10-го класса, ей богу.

    Есть ли у него основания быть обиженным на Семака? Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить? С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать», – сказал Орлов.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2164

      Suvorov71 18 минут назад

      Флюгер, это рупор питерской помойки и что бы он не говорил это тольку пердежи в лужу, старый пес стоит на доплате у хозяина и отрабатывает деньги

      0
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      Рейтинг: +1233

      inzek 44 минуты назад

      а еще пару лет назад готов был шлюбе лососо сделать. о как переобулся дедушка

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      Рейтинг: +10

      OrelOrlov 44 минуты назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

      0
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      Рейтинг: +8750

      nik55 1 час назад

      у него нем мозгов вообще

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      Рейтинг: +16370

      Алексей З 1 час назад

      Я просто был поражён, как Дзюбу провожал стадион.
      Свист !!!
      Блдь, он 8 лет за вас играл, голов набил не меренно и вот такой "приём", ну вы в натуре бмжовское гнильё. Орлов из той же породы, всё по методичкам Газпрома поёт.
      Всю совесть продали.

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      Рейтинг: +2331

      Бриг > Алексей З 1 час назад

      Любишь Артема? Напиши ему.

      2
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      Рейтинг: +119

      ramblernasheveverything > Алексей З 1 час назад

      он 8 лет за вас играл,-------
      Он за бабло играл...И пукину он щас лижет.
      Это достижения ?

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      Рейтинг: +1863

      Кронштадт65 > Алексей З 1 час назад

      настоящие болелы ЗЕНИТа всегда освистывали его. ну не приняли свинку в Питере. А про 8 лет, кинь предьяву коням. как они фернандеса за 10 лет безупречной службы отх....или. все закономерно.

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      Рейтинг: +119

      ramblernasheveverything > Кронштадт65 35 минут назад

      Где вы были 8 лет ? Гыыыыыыы

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      Рейтинг: +2164

      Suvorov71 > Кронштадт65 15 минут назад

      не нравится мне Рукаку, но питерская вонь еще хуже, так что не пукай из кронштадта

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      Рейтинг: +1320

      Krics 1 час назад

      Геша,опустили проводницы,обтекай,ихмо.

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