Иньеста назвал лучший стадион в мире

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высоко оценил домашний стадион команды «Камп Ноу».
«Я играл на многих стадионах: «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», «Маракана»… Их было много, но для меня «Камп Ноу» – номер один, самый лучший.
Каждый раз, когда ты играешь на этом стадионе, это просто мечта», – приводит слова Иньесты «Чемпионат» со ссылкой на Barca Universal.
- «Камп Ноу» на реконструкции до следующего года.
- «Барса» сейчас играет на Олимпийском стадионе Барселоны.
- 39-летний Иньеста сейчас выступает за «Эмирейтс» из ОАЭ.
Источник: «Чемпионат»