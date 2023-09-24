Иньеста назвал лучший стадион в мире

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высоко оценил домашний стадион команды «Камп Ноу».

«Я играл на многих стадионах: «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», «Маракана»… Их было много, но для меня «Камп Ноу» – номер один, самый лучший.

Каждый раз, когда ты играешь на этом стадионе, это просто мечта», – приводит слова Иньесты «Чемпионат» со ссылкой на Barca Universal.