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Иньеста назвал лучший стадион в мире

24 сентября 2023, 11:21
2

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высоко оценил домашний стадион команды «Камп Ноу».

«Я играл на многих стадионах: «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», «Маракана»… Их было много, но для меня «Камп Ноу» – номер один, самый лучший.

Каждый раз, когда ты играешь на этом стадионе, это просто мечта», – приводит слова Иньесты «Чемпионат» со ссылкой на Barca Universal.

  • «Камп Ноу» на реконструкции до следующего года.
  • «Барса» сейчас играет на Олимпийском стадионе Барселоны.
  • 39-летний Иньеста сейчас выступает за «Эмирейтс» из ОАЭ.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Барселона Иньеста Андрес
Комментарии (2)
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Ziklop
1695548169
канул в прошлое твой стадион, был на нём один раз и я. каждый кулик хвалит своё болото!
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