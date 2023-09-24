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    Иньеста назвал лучший стадион в мире

    Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высоко оценил домашний стадион команды «Камп Ноу».

    «Я играл на многих стадионах: «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», «Маракана»… Их было много, но для меня «Камп Ноу» – номер один, самый лучший.

    Каждый раз, когда ты играешь на этом стадионе, это просто мечта», – приводит слова Иньесты «Чемпионат» со ссылкой на Barca Universal.

    • «Камп Ноу» на реконструкции до следующего года.
    • «Барса» сейчас играет на Олимпийском стадионе Барселоны.
    • 39-летний Иньеста сейчас выступает за «Эмирейтс» из ОАЭ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5090

      Ziklop 6 минут назад

      канул в прошлое твой стадион, был на нём один раз и я.
      каждый кулик хвалит своё болото!

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