Робсон ответил, готов ли он работать в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Робсон порассуждал о возможности трудоустройства в московском клубе.
«Я открыт к таким предложениям. Конечно, там, может быть, не президентом, но какое-то место в клубе я готов занять или выполнять какую-то функцию.
Но это дело клуба предлагать мне. Я бы согласился. «Спартак» пока ничего не предлагал», – сказал Робсон.
- Бразилец выступал за «Спартак» с 1997 по 2002 год.
- Он забил 41 гол в 147 матчах.
- «Спартак» с Робсоном 5 раз становился чемпионом.
Источник: «Спорт-Экспресс»