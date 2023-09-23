Робсон ответил, готов ли он работать в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Робсон порассуждал о возможности трудоустройства в московском клубе.

«Я открыт к таким предложениям. Конечно, там, может быть, не президентом, но какое-то место в клубе я готов занять или выполнять какую-то функцию.

Но это дело клуба предлагать мне. Я бы согласился. «Спартак» пока ничего не предлагал», – сказал Робсон.