Мостовой оценил вероятность победы «Спартака» над «Динамо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».
«Обе команды к этой игре подходят в равных условиях, очки почти одинаковые, поэтому шансы 50 на 50. Формат Кубка смешивает результаты, и иногда не понимаешь, как сыграют команды. Вроде «Спартак» вымучивает у «Сочи», а через три дня выигрывает в Нижнем. Так же «Динамо»: где-то выигрывает, где-то нет», – сказал Мостовой.
- Игра на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск.
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м, «Спартак» – 6-м.
- В случае победы спартаковцы обгонят соседей.
Источник: odds.ru