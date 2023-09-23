Мостовой оценил вероятность победы «Спартака» над «Динамо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Обе команды к этой игре подходят в равных условиях, очки почти одинаковые, поэтому шансы 50 на 50. Формат Кубка смешивает результаты, и иногда не понимаешь, как сыграют команды. Вроде «Спартак» вымучивает у «Сочи», а через три дня выигрывает в Нижнем. Так же «Динамо»: где-то выигрывает, где-то нет», – сказал Мостовой.