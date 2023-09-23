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    • Мостовой оценил вероятность победы «Спартака» над «Динамо»

    Мостовой оценил вероятность победы «Спартака» над «Динамо»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

    «Обе команды к этой игре подходят в равных условиях, очки почти одинаковые, поэтому шансы 50 на 50. Формат Кубка смешивает результаты, и иногда не понимаешь, как сыграют команды. Вроде «Спартак» вымучивает у «Сочи», а через три дня выигрывает в Нижнем. Так же «Динамо»: где-то выигрывает, где-то нет», – сказал Мостовой.

    • Игра на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск.
    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м, «Спартак» – 6-м.
    • В случае победы спартаковцы обгонят соседей.

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    Источник: odds.ru

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