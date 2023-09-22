Полузащитник «Зенита» пропустит до двух месяцев

Так же Евсеева сломал Терек в свое время и из перспективного пацана стал игроком фнл так как не смог оправиться от тяжёлой травмы.
Терек надо вернуть в туда откуда пришли - в первую лигу. На кавказе есть достойные команды которые могут их заменить. А этих костоломов, которые портят карьеры, вообще расфрмировать.
Уверен, после смерти главы Республики так и будет.
Опорный хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев выбыл из строя на длительный срок.
У 19-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости.
Полузащитнику петербургской команды потребуется операция. Он пропустит от шести до восьми недель.
- Васильев травмировался в кубковом матче с «Ахматом».
- В этом сезоне он поучаствовал в 9 играх «Зенита» (318 минут).