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    Полузащитник «Зенита» пропустит до двух месяцев

    Опорный хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев выбыл из строя на длительный срок.

    У 19-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости.

    Полузащитнику петербургской команды потребуется операция. Он пропустит от шести до восьми недель.

    • Васильев травмировался в кубковом матче с «Ахматом».
    • В этом сезоне он поучаствовал в 9 играх «Зенита» (318 минут).

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3983

      acor94 1 час назад

      Так же Евсеева сломал Терек в свое время и из перспективного пацана стал игроком фнл так как не смог оправиться от тяжёлой травмы.

      Терек надо вернуть в туда откуда пришли - в первую лигу. На кавказе есть достойные команды которые могут их заменить. А этих костоломов, которые портят карьеры, вообще расфрмировать.

      Уверен, после смерти главы Республики так и будет.

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      Рейтинг: +5595

      PAREVG. 1 час назад

      Жаль что не мартыхай.
      А Васильеву - здоровья.

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      Рейтинг: +7684

      Semenycch 1 час назад

      Неприятно, но для молодого футболиста не криминально.

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