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    Ивич раскрыл секрет лидерства «Краснодара» в РПЛ

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал лидерство команды в РПЛ.

    «Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше, чем в прошлом.

    Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально. Важно знать, как играть в хороший футбол и побеждать в матчах, – сказал Ивич.

    • «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко.
    • Ивич возглавил «Краснодар» в январе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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