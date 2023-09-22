Ивич раскрыл секрет лидерства «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал лидерство команды в РПЛ.

«Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше, чем в прошлом.

Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально. Важно знать, как играть в хороший футбол и побеждать в матчах, – сказал Ивич.