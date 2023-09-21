Бывший игрок «МЮ» рассказал, на кого должны равняться российские футболисты

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад».

«Захаряну придется какое-то время побыть в статусе запасного игрока. В «Сосьедаде» очень приличная команда, высокий уровень конкуренции. Арсену надо запастись терпением и хорошо работать на тренировках. Он в любом случае будет больше прогрессировать, чем если бы остался в РПЛ.

Хорошо, что уехал. Захарян – пример для всех остальных российский игроков. Он не побоялся и вышел из комфортных условий, которые были в «Динамо», – сказал Канчельскис.