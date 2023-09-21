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    • Бывший игрок «МЮ» рассказал, на кого должны равняться российские футболисты

    Бывший игрок «МЮ» рассказал, на кого должны равняться российские футболисты

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад».

    «Захаряну придется какое-то время побыть в статусе запасного игрока. В «Сосьедаде» очень приличная команда, высокий уровень конкуренции. Арсену надо запастись терпением и хорошо работать на тренировках. Он в любом случае будет больше прогрессировать, чем если бы остался в РПЛ.

    Хорошо, что уехал. Захарян – пример для всех остальных российский игроков. Он не побоялся и вышел из комфортных условий, которые были в «Динамо», – сказал Канчельскис.

    • Захарян уже дебютировал за испанский клуб.
    • За него заплатили 12 млн евро плюс бонусы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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