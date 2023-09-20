Зюганов поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем

Депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов поздравил ЦСКА.

В 2023 году общество отмечает 100‑летний юбилей.

Во вторник в Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею клуба, – «ЦСКА – 100 лет побед».

«Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы.

Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело. Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым», – сказал Зюганов.