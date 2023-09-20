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    Зюганов поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем

    Депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов поздравил ЦСКА.

    • В 2023 году общество отмечает 100‑летний юбилей.
    • Во вторник в Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею клуба, – «ЦСКА – 100 лет побед».

    «Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы.

    Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело. Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым», – сказал Зюганов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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