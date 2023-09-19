Тарасов: «Проблема «Локомотива» в том, что там нет меня и рэпера T-Killah»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об игре московского клуба в этом сезоне.

– Как вам игра «Локомотива» в последнее время?

– Вчера не смотрел матч, только результат увидел. Расстроился, честно. У меня в «Локомотив» помощником тренера пришел мой друг Климов Валерий.

Переживаю за «Локо». Для меня странна такая ситуация, когда «Локомотив» своих игроков раздает, а потом покупает их обратно или берет в аренду. Политика непонятна пока что.

– Часто говорят, что у «Локомотива» Дзюба-зависимость. Вы согласны с этим?

– Плюс-минус так и есть, потому что, когда он получил травму, вообще не было игры в атаке. Потом он появился – команда сразу выиграла.

– Что делать?

– Я не знаю, тренеру решать.

– На ваш взгляд, какие проблемы у «Локомотива» остались после трансферного окна?

– Проблема в том, что там нет меня и рэпера T-Killah.

– То есть, если бы в «Локомотиве» были вы и T-Killah, то клуб был бы на первом месте?

– 100 процентов, зря смеешься.