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    • «Сосьедад» подписал Захаряна вопреки запрету брать российских игроков

    «Сосьедад» подписал Захаряна вопреки запрету брать российских игроков

    Агент Герман Ткаченко рассказал о сложностях в процессе перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Сосьедад».

    • Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо».
    • Вчера он сыграл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

    – Насколько мне известно, «Реал Сосьедад» привлекал вас в качестве консультанта по трансферу Захаряна. Какова была ваша роль и когда на вас вышел клуб из Сан-Себастьяна?

    – Здесь не нужно говорить обо мне. Но впервые «Реал Сосьедад» обратился в конце мая – начале июня 2022 года. Тогда, к сожалению, это не могло закончиться положительно. Может быть, Примера, может быть, кто-то другой рекомендовали не брать русского футболиста.

    Но они настолько в него были влюблены, они настолько его знали и хотели, что через чуть более года это пробило любые запреты.

    – Мы говорим как раз о привязанности, о цели клуба получить игрока. И они достигли своей цели!

    – Но здесь было плавное движение, да и сделка занимала разные эмоционально этапы. Сделка заняла порядка двух недель с момента, когда они приняли последнее решение ее делать.

    – Почему тогда Примера позволила, на ваш взгляд?

    – Что-то изменилось. Надеюсь, просто победил здравый смысл. Ведь в подготовке обсуждались разные сценарии. И самовыкуп, и даже бридж-трансфер через армянский клуб.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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    Сегодня, 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      ramblernasheveverything 2 часа назад

      Может быть, Примера, может быть, кто-то другой рекомендовали не брать русского футболиста.======Если все русские футболисты поменяют фамилии на армянские, то это поможет им в переходе в Европу.)))

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