«Сосьедад» подписал Захаряна вопреки запрету брать российских игроков

Агент Герман Ткаченко рассказал о сложностях в процессе перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Сосьедад».

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо».

Вчера он сыграл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

– Насколько мне известно, «Реал Сосьедад» привлекал вас в качестве консультанта по трансферу Захаряна. Какова была ваша роль и когда на вас вышел клуб из Сан-Себастьяна?

– Здесь не нужно говорить обо мне. Но впервые «Реал Сосьедад» обратился в конце мая – начале июня 2022 года. Тогда, к сожалению, это не могло закончиться положительно. Может быть, Примера, может быть, кто-то другой рекомендовали не брать русского футболиста.

Но они настолько в него были влюблены, они настолько его знали и хотели, что через чуть более года это пробило любые запреты.

– Мы говорим как раз о привязанности, о цели клуба получить игрока. И они достигли своей цели!

– Но здесь было плавное движение, да и сделка занимала разные эмоционально этапы. Сделка заняла порядка двух недель с момента, когда они приняли последнее решение ее делать.

– Почему тогда Примера позволила, на ваш взгляд?

– Что-то изменилось. Надеюсь, просто победил здравый смысл. Ведь в подготовке обсуждались разные сценарии. И самовыкуп, и даже бридж-трансфер через армянский клуб.