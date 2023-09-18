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    Захарян назвал пять лучших футболистов в истории

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян назвал пять лучших игроков мира.

    «Первый – Криштиану Роналду, сто процентов. Второй из тех, за кем я следил, это Роналдиньо. В детстве смотрел много видео с ним. Месси, конечно же, тоже в тройке. Еще пусть будет Мхитарян – в детстве тоже много следил за ним. И пятый – Неймар. Я ведь не застал игру Валерия Георгиевича (Карпина)», – сказал Захарян.

    • Захарян летом перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
    • Вчера он сыграл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

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    Источник: ютуб-канал Okko Спорт

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6152

      Питерский князь 52 минуты назад

      Слишком много Захаряна стало. Беспонтовый футболист.

      0
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      Рейтинг: +1530

      SLADE2019 > Питерский князь 37 минут назад

      А уж сколько много беспонтового комментатора князькя питерского стало? Даже писать противно. Захарян футболист и футболист не последний, почему бы его мнение не напечатать? Ну тебе это трудно понять, ты же инакомыслящий.

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      Рейтинг: +6152

      Питерский князь > SLADE2019 27 минут назад

      У вас есть мАсква и другие, инокомыслящие.
      Читать интервью человека, который говорит, что Лос-Пальмес сильнее Зенита, противно. Интервью сделано, чтобы задеть Зенит. С ты мясной, вот его и потдерживаешь.
      2 дебила, это сила.

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