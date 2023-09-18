Захарян назвал пять лучших футболистов в истории

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян назвал пять лучших игроков мира.

«Первый – Криштиану Роналду, сто процентов. Второй из тех, за кем я следил, это Роналдиньо. В детстве смотрел много видео с ним. Месси, конечно же, тоже в тройке. Еще пусть будет Мхитарян – в детстве тоже много следил за ним. И пятый – Неймар. Я ведь не застал игру Валерия Георгиевича (Карпина)», – сказал Захарян.

Захарян летом перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Вчера он сыграл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов возвращается: следите за главными матчами и выбирайте своих фаворитов с бонусом до 17000₽!