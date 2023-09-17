Захарян ответил, забьет ли сегодня «Реалу»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дал интервью перед матчем пятого тура Примеры против «Реала».

«Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» – это запоминающийся момент. Удастся выйти – это вообще здорово.

Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим», – сказал Захарян.