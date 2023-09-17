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    Захарян ответил, забьет ли сегодня «Реалу»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дал интервью перед матчем пятого тура Примеры против «Реала».

    «Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» – это запоминающийся момент. Удастся выйти – это вообще здорово.

    Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим», – сказал Захарян.

    • Баски купили Захаряна летом у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Арсен пока не выходил в старте.
    • Матч в Мадриде начнется в 22:00 мск.

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    Источник: ютуб-канал Okko

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      Baggio1986 45 минут назад

      Со скамейки врятли получится

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