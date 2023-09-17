Захарян ответил, забьет ли сегодня «Реалу»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дал интервью перед матчем пятого тура Примеры против «Реала».
«Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» – это запоминающийся момент. Удастся выйти – это вообще здорово.
Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим», – сказал Захарян.
- Баски купили Захаряна летом у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Арсен пока не выходил в старте.
- Матч в Мадриде начнется в 22:00 мск.
Источник: ютуб-канал Okko