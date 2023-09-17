Клуб РПЛ готов принять Мостового на стажировку: «С удовольствием!»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не против принять экс-полузащитника сборной России Александра Мостового на тренерскую стажировку.

Мостовой учится на тренерскую лицензию в Академии РФС.

В рамках обучения необходимо пройти практику в клубе.

Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

– Александр Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Готовы его пригласить?

– С удовольствием!

– Он говорит, что все знает о футболе, что нового ему может дать «Динамо»?

– Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил.