Клуб РПЛ готов принять Мостового на стажировку: «С удовольствием!»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не против принять экс-полузащитника сборной России Александра Мостового на тренерскую стажировку.
- Мостовой учится на тренерскую лицензию в Академии РФС.
- В рамках обучения необходимо пройти практику в клубе.
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
– Александр Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Готовы его пригласить?
– С удовольствием!
– Он говорит, что все знает о футболе, что нового ему может дать «Динамо»?
– Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил.
Источник: Sport24