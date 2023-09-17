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    • Клуб РПЛ готов принять Мостового на стажировку: «С удовольствием!»

    Клуб РПЛ готов принять Мостового на стажировку: «С удовольствием!»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не против принять экс-полузащитника сборной России Александра Мостового на тренерскую стажировку.

    • Мостовой учится на тренерскую лицензию в Академии РФС.
    • В рамках обучения необходимо пройти практику в клубе.
    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

    Александр Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Готовы его пригласить?

    – С удовольствием!

    – Он говорит, что все знает о футболе, что нового ему может дать «Динамо»?

    – Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил.

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    Источник: Sport24

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