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    • Андронов – о признании узбекистанца лучшим игроком матча ЦСКА – «Крылья»: «Отличный индикатор развития нашего футбола»

    Андронов – о признании узбекистанца лучшим игроком матча ЦСКА – «Крылья»: «Отличный индикатор развития нашего футбола»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов отреагировал на признание нападающего Аббосбека Файзуллаева лучшим игроком матча восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

    «Отличный индикатор развития отечественного футбола. Скоро игроки из Монголии будут тут звeздами», – написал Андронов.

    • 19-летний Файзуллаев пришел летом из «Пахтакора».
    • ЦСКА заплатил 500 тысяч евро.
    • Файзуллаев еще ни разу не вышел в РПЛ в стартовом составе.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16184

      Алексей З 40 минут назад

      Выбор лучшим игроком очень спорный. Отличный ВЕСЬ матч провёл Заболотный, но эксперты сидящие на матч-тв хз чем думают.
      Такой же пример и с матчем Спартак -Сочи. Промес провёл чуть ли не худший матч в сезоне , но выбран лучшим- нонсенс.

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      Рейтинг: +1573

      rac531 1 час назад

      Дебютант из Узбекистана Файзуллаев признан лучшим игроком матча.
      И, что же делает эта паршивая академия при козлах?
      Только и могут эти корноуховы, корнеевы и прочие бездари сидеть на матч ТВ, зарабатывая газпромовские денежки, поливая Спартак)
      А вот научить играть, привить вкус к футболу — это не для этих ...удаков)))

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      Рейтинг: +13265

      Вомбат 1 час назад

      Карпин же сказал сборникам (в передче Волкова): - Это всео лишь Катар вас отвозил, команда из 5 десятка мирового рейтинга. А вы предстаьте, что с вами сделают топ-сборные. После этих слов никакие иллюстрации к тезису о чудовищной деградации росфутбола уже не нужны. Хотя напомню, почти 20 лет РПЛ занимала 7-8 места в Европе (один раз даже 6), а ныне РПЛ в Европе 22-я. И это не результат бана, и неначисления очков, как некоторые думают, а реальный ровень нынешней РПЛ. Так ведь действует фактор инерции, учитываются результаты за последние 5 лет. Да, с неким весом из-за давности, но все же. Играй сейчас Зенит, ЦСКА и Спартак в еврокубках, позору было бы не обобраться.

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      Рейтинг: +6289

      fakeid 1 час назад

      из того, что я вчера видел - очень качественный игрок. коням повезло отхватить его за копейки

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