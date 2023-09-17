Андронов – о признании узбекистанца лучшим игроком матча ЦСКА – «Крылья»: «Отличный индикатор развития нашего футбола»

Выбор лучшим игроком очень спорный. Отличный ВЕСЬ матч провёл Заболотный, но эксперты сидящие на матч-тв хз чем думают.
Такой же пример и с матчем Спартак -Сочи. Промес провёл чуть ли не худший матч в сезоне , но выбран лучшим- нонсенс.
Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов отреагировал на признание нападающего Аббосбека Файзуллаева лучшим игроком матча восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).
«Отличный индикатор развития отечественного футбола. Скоро игроки из Монголии будут тут звeздами», – написал Андронов.
- 19-летний Файзуллаев пришел летом из «Пахтакора».
- ЦСКА заплатил 500 тысяч евро.
- Файзуллаев еще ни разу не вышел в РПЛ в стартовом составе.