В «Динамо» рассказали, сколько Захарян тратит времени на изучение испанского

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян активно учит испанский. Об этом сообщил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

«Недавно общался с Арсеном. Он по два часа в день учит испанский язык. Захарян доволен тем, как проходит его адаптация к «Реалу Сосьедад».

Говорит, что всe хорошо в плане отношений с партнeрами. Арсен полон энтузиазма в отношении своих перспектив карьеры в Испании», – сказал Гафин.