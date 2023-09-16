В «Динамо» рассказали, сколько Захарян тратит времени на изучение испанского

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян активно учит испанский. Об этом сообщил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
«Недавно общался с Арсеном. Он по два часа в день учит испанский язык. Захарян доволен тем, как проходит его адаптация к «Реалу Сосьедад».
Говорит, что всe хорошо в плане отношений с партнeрами. Арсен полон энтузиазма в отношении своих перспектив карьеры в Испании», – сказал Гафин.
- Баски заплатили за Захаряна 13 миллионов евро.
- Он уже провел за «Сосьедад» 2 матча.
- Завтра, 17 сентября, баски сыграют в Примере с «Реалом».
Источник: «Чемпионат»