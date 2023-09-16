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    Кто заменит Захаряна в «Динамо» – ответ Нгамале

    Перешедшего в «Реал Сосьедад» полузащитника Арсена Захаряна в «Динамо» должны заменить новички. Это мнение игрока команды Муми Нгамале.

    «Подводя итоги трансферного окна, можно сказать, что в «Динамо» пришли мастеровитые футболисты. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна. Теперь нужно сфокусироваться на матчах РПЛ и Кубка России», – сказал Нгамале.

    • Баски заплатили за Захаряна 13 миллионов евро.
    • Он уже провел за «Сосьедад» 2 матча.
    • Завтра, 17 сентября, баски сыграют в Примере с «Реалом».

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    Источник: «Чемпионат»

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