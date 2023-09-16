Кто заменит Захаряна в «Динамо» – ответ Нгамале

Перешедшего в «Реал Сосьедад» полузащитника Арсена Захаряна в «Динамо» должны заменить новички. Это мнение игрока команды Муми Нгамале.
«Подводя итоги трансферного окна, можно сказать, что в «Динамо» пришли мастеровитые футболисты. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна. Теперь нужно сфокусироваться на матчах РПЛ и Кубка России», – сказал Нгамале.
- Баски заплатили за Захаряна 13 миллионов евро.
- Он уже провел за «Сосьедад» 2 матча.
- Завтра, 17 сентября, баски сыграют в Примере с «Реалом».
Источник: «Чемпионат»