Кто заменит Захаряна в «Динамо» – ответ Нгамале

Перешедшего в «Реал Сосьедад» полузащитника Арсена Захаряна в «Динамо» должны заменить новички. Это мнение игрока команды Муми Нгамале.

«Подводя итоги трансферного окна, можно сказать, что в «Динамо» пришли мастеровитые футболисты. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна. Теперь нужно сфокусироваться на матчах РПЛ и Кубка России», – сказал Нгамале.