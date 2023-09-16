Фанат «Реала» потерял всю семью в землетрясении в Марокко – клуб ищет парня, чтобы помочь

После марокканского землетрясения на прошлой неделе СМИ узнали о юноше, который потерял в результате подземных толчков всю семью – мать, отца, братьев и дедушку. Он оказался болельщиком «Реала».
Клуб узнал о судьбе фаната и начал его поиски. В Мадриде планируют перевести марокканца в Испанию и обеспечить ему безопасное будущее.
Сейчас юноша живет с тетей. Его отец хотел, чтобы сын стал учителем или врачом.
- В марокканском землетрясении погибли порядка 3 тысяч человек.
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