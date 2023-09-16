В воскресенье, 17 сентября, мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедад». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Реал Мадрид»

«Сливочные» лидируют в Примере. В активе команды 12 очков, набранные в четырех сыгранных матчах. Отрыв от идущей второй «Жироны» составляет два очка. «Реал» в четырех матчах национального первенства забил восемь, и пропустил два гола.

Сан-себастьянцы идут на 11 месте. Команда в новом сезоне одержала только одну победу, и трижды сыграла вничью. В активе «Сосьедада» шесть очков. Разница мячей тоже приемлемая – +2 (семь забитых, и пять пропущенных голов).

Статистика и факты

История противостояния команд насчитывает 177 матчей. В предыдущих пяти встречах были зафиксированы две ничьи, две победы «Реала». В одном матче верх одержали футболисты из Сан-Себастьяна.

Наш прогноз на игру

На наш взгляд, в этой игре все очевидно – лидер первенства сыграет с середняком чемпионата. Мадридцы сыграют с позиции силы, и наверняка сумеют набрать в предстоящей встрече три очка. Наш прогноз – победа мадридского «Реала» (1.68).