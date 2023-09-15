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    • «Спартак» опустился на десятое место из-за гола своего экс-игрока

    «Спартак» опустился на десятое место из-за гола своего экс-игрока

    «Спартак» после матча восьмого тура РПЛ «Динамо» – «Пари НН» (1:1) опустился в таблице на десятое место.

    Перед туром у «Пари НН», «Ахмата» и «Спартака» было одинаковое количество очков. Нижегородцы набрали одно с «Динамо» и возвысились над грозненцами и москвичами. «Ахмат» занял девятое место, «Спартак» – десятое, так как у команды Мирослава Ромащенко есть преимущество по личным встречам – гостевая ничья (0:0).

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    Источник: «Бомбардир»

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