Дзюба жестко оскорбил Генича – тот не обратил внимание на ассист Артема в игре с «Балтикой»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал об оскорблении от нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после сентябрьского матча с «Балтикой» (3:2).

«Матч «Локомотив» – «Балтика». Дзюба забил и сделал голевую передачу на Антона Миранчука. Когда я комментировал, то не сделал на этом акцент. Насколько я знаю, он меня назвал: «Лысая ***».

Во-первых, я не лысый. Просто волос немного. Во-вторых, я не ***. В-третьих, Миранчук забил прекрасный гол, была сумасшедшая передача пыткой от Дзюбы», – сказал Генич.