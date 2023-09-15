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  • Дзюба жестко оскорбил Генича – тот не обратил внимание на ассист Артема в игре с «Балтикой»

Дзюба жестко оскорбил Генича – тот не обратил внимание на ассист Артема в игре с «Балтикой»

15 сентября 2023, 20:12
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал об оскорблении от нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после сентябрьского матча с «Балтикой» (3:2).

«Матч «Локомотив» – «Балтика». Дзюба забил и сделал голевую передачу на Антона Миранчука. Когда я комментировал, то не сделал на этом акцент. Насколько я знаю, он меня назвал: «Лысая ***».

Во-первых, я не лысый. Просто волос немного. Во-вторых, я не ***. В-третьих, Миранчук забил прекрасный гол, была сумасшедшая передача пыткой от Дзюбы», – сказал Генич.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • У него был конфликт с Геничем.
  • Артем был недоволен тем, что Генич вынес на публику их приватный спор насчет голов зенитовца Ивана Сергеева.

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Источник: ютуб-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (8)
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avera
1694798654
И что здесь жесткого?
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russkiisergei
1694800677
дзюба только и умеет языком и рукой работать
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Ziklop
1694801966
по аналогии со Слуцкером жду от рфс наказания Дзюбилы, тем паче у него уже был условняк.
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шахта Заполярная
1694804208
Добакланится дюба до шпалоукладчика
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Persona_non_Grata
1694805817
"— Так он называл меня желтой рыбой?.. — Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком! — Так он называл меня лягушкой?.. — Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!" )))
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Ганнибал Лектор
1694836672
То бишь, если Слуцкий прыщавого ноунейма назвал всего лишь "19-летним д*билом" - это дисквалификация. А когда онанюба комментатора федерального канала "лысой ***" - это нормально?
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kvm
1694843697
лысой 3.14здой?
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Купа Купыч
1694853298
Где можно увидеть или услышать подтверждение слов Дзюбы об этой лысой б...
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