Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба жестко оскорбил Генича – тот не обратил внимание на ассист Артема в игре с «Балтикой»

    Дзюба жестко оскорбил Генича – тот не обратил внимание на ассист Артема в игре с «Балтикой»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал об оскорблении от нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после сентябрьского матча с «Балтикой» (3:2).

    «Матч «Локомотив» – «Балтика». Дзюба забил и сделал голевую передачу на Антона Миранчука. Когда я комментировал, то не сделал на этом акцент. Насколько я знаю, он меня назвал: «Лысая ***».

    Во-первых, я не лысый. Просто волос немного. Во-вторых, я не ***. В-третьих, Миранчук забил прекрасный гол, была сумасшедшая передача пыткой от Дзюбы», – сказал Генич.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • У него был конфликт с Геничем.
    • Артем был недоволен тем, что Генич вынес на публику их приватный спор насчет голов зенитовца Ивана Сергеева.

    Новости по теме
    Экс-врач «Спартака» рассказал, как Дзюба попросил об услуге за 30 тысяч рублей и «слился» 1
    Ветеран «Спартака»: «Человек, завершающий карьеру — ведущий игрок РПЛ. Такого быть не может!» 3
    Баринов оценил влияние Дзюбы на атмосферу в «Локомотиве» 2
    Источник: ютуб-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6059

      Питерский князь 6 минут назад

      Пыткой от Дзюбы!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5026

      Ziklop 12 минут назад

      по аналогии со Слуцкером жду от рфс наказания Дзюбилы, тем паче у него уже был условняк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      russkiisergei 34 минуты назад

      дзюба только и умеет языком и рукой работать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +604

      avera 1 час назад

      И что здесь жесткого?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 