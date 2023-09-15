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    • Доктор Лю рассказал, по чьей просьбе его уволили из «Спартака»

    Доктор Лю рассказал, по чьей просьбе его уволили из «Спартака»

    Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал слова бывшего реабилитолога клуба Темира Ондара. Он сказал, что доктора Лю попросил уволить руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов.

    «Вартапетов действительно поспособствовал моему увольнению. Руководство сказало, что это не их вина, что Каррера хочет меня уволить. Потом Массимо сказал, что я лечил его и его жену, как можно меня уволить? Я думаю, что Темир правильно говорит, похоже, что это был Вартапетов. Ему не понравилась моя работа.

    Конфликта у нас с ним не было. Только спрашивал, почему физиотерапевт Диего получает в 4 раза больше, чем я, около 15 тысяч евро и премию 5 тысяч долларов. Он получал, как тренер штаба», – сказал доктор Лю.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6057

      Питерский князь 19 минут назад

      Всё ясно, в срамтаке рубка за деньги!

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      Рейтинг: +6268

      fakeid 24 минуты назад

      все помнят, какую диету он разработал для спартачей)
      — "отличная диета, мне подходит" — сказал болотоход)

      0
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