Доктор Лю рассказал, по чьей просьбе его уволили из «Спартака»

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал слова бывшего реабилитолога клуба Темира Ондара. Он сказал, что доктора Лю попросил уволить руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов.

«Вартапетов действительно поспособствовал моему увольнению. Руководство сказало, что это не их вина, что Каррера хочет меня уволить. Потом Массимо сказал, что я лечил его и его жену, как можно меня уволить? Я думаю, что Темир правильно говорит, похоже, что это был Вартапетов. Ему не понравилась моя работа.

Конфликта у нас с ним не было. Только спрашивал, почему физиотерапевт Диего получает в 4 раза больше, чем я, около 15 тысяч евро и премию 5 тысяч долларов. Он получал, как тренер штаба», – сказал доктор Лю.