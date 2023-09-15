Известный фигурист вспомнил, как его в детстве избили фанаты «Зенита»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как в 1999 году его избили болельщики «Зенита». Им не понравились цвета у курточки.

«Меня побили болельщики «Зенита, когда мне было 15 лет. Я приехал в Питер, был в куртке Nike – в такой красно-черно-белой. Я тогда еще приехал из Перми, где играл пермский «Амкар», и красно-бело-черное было норм.

И я приехал и просто шел со свидания с девушкой, шел поздно вечером мимо «Петровского». Слово за слово, че-то было такое... Это был 1999 год», – сказал Траньков.