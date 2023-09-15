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    • Известный фигурист вспомнил, как его в детстве избили фанаты «Зенита»

    Известный фигурист вспомнил, как его в детстве избили фанаты «Зенита»

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как в 1999 году его избили болельщики «Зенита». Им не понравились цвета у курточки.

    «Меня побили болельщики «Зенита, когда мне было 15 лет. Я приехал в Питер, был в куртке Nike – в такой красно-черно-белой. Я тогда еще приехал из Перми, где играл пермский «Амкар», и красно-бело-черное было норм.

    И я приехал и просто шел со свидания с девушкой, шел поздно вечером мимо «Петровского». Слово за слово, че-то было такое... Это был 1999 год», – сказал Траньков.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8877

      Беспонтий 20 минут назад

      если стоять
      в третьей позиции
      можно нарваться на инквизицию

      0
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      Рейтинг: +3958

      шахта Заполярная > Беспонтий 17 минут назад

      Опыт не пропьешь, все ты знаешь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3958

      шахта Заполярная 33 минуты назад

      А что ты хотел "культурная столица" однако.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4204

      ПалкоВводецъ (returned) 34 минуты назад

      КБ цвета это цвета лузерства. Надо было думать. В Петербурге не приветствуются радужные цвета и красно- белые тряпки. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3017

      Болотоход 55 минут назад

      Ироды помойные!! Стыдно за аль-бзянить)!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13246

      Вомбат 57 минут назад

      Там в то время в дни любых домашних матчей Зенита тот еще народ собирался. Все пьяные, и все орали на всех прохожих. Я никогда не отвечал, поэтому меня и не били. Только орали мне вслед: "Брезгуешь нами, падла!" Так что цвета курточки этого парня тут ни при чем от слова совсем. Что-то, а цвета команд быдланы даже пьяные различали.

      0
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      Рейтинг: +6268

      fakeid 1 час назад

      сейчас уже не те времена, и это хорошо. в нынешние дни, наверное, даже спартачу не наваляли бы, а посочувствовали и предложили помощь в поиске спартака в турнирной таблице.

      1
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      Рейтинг: +6057

      Питерский князь > fakeid 34 минуты назад

      Иногда жалко, что прошли.
      Вернуть бы те времена, потолвина Питера, сразу без трубок останется.
      Можно будет с кем-то будет пообщаться, не через телефон. Молодешь, так вообще, скоро в голову себе будут его вживлять, про всё забыли или не знали вообще.

      0
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      Рейтинг: +13246

      Вомбат > fakeid 16 минут назад

      Да, теперь времена другие. И дело не в плохой игре Спартака, а в том что народ стал меньше пить, да и замена Собчака на Яковлева стала сказываться. При Собчаке среднедушевой доход жителей Питера был ниже, чем у жителей Пскова и Новгорода, а дотации города из центра разворовывались полностью. По городу было не проехать, асфальта не было нигде (кроме Невского, который цари вымостили гранитом на века), да и дома у всех почти питерцев было холодно - котельные при Собчаке не работали. Большинству людей оставалось одно - выпить для сугрева и заодно забыться. В первый раз я испытал классовую ненависть, когда в 1995 приехал в Москву и увидел нормальный, не разбомбленный город. Но при Яковлеве и в Питере все стало меняться.

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      Рейтинг: +6057

      Питерский князь > Вомбат 12 минут назад

      Магазин копеечка.
      :)))

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      Рейтинг: +5109

      Бомбардиръ 1 час назад

      В который раз Бомбардир жжёт в заголовках) Хоккеист...

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      Рейтинг: +6268

      fakeid > Бомбардиръ 1 час назад

      ну коньки же у него есть, пусть будет хоккеист)

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      Рейтинг: +5109

      Бомбардиръ > fakeid 1 час назад

      И в паре с клюшкой.

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      Рейтинг: +6057

      Питерский князь 1 час назад

      Если помнишь, значит мало дали, это не фанаты.
      99 год. Хз. Уличные прости... его отпи...ли.
      :)))

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