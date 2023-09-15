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    • Бывший врач «Спартака»: «Федун объяснял: в клубе бразильский сериал. Смотрят не на доктора, а на то, чей ты, будешь ли стучать»

    Бывший врач «Спартака»: «Федун объяснял: в клубе бразильский сериал. Смотрят не на доктора, а на то, чей ты, будешь ли стучать»

    Бывший врач «Спартака» Темир Ондар рассказал, как устраивался на работу в московский клуб в 2009 году.

    – Мы встретились с Андреем Федуном – и с первых минут разговор задался. Он по-простому общался. Хи-хи, ха-ха. Я ему свои истории, он мне свои. Быстро пролетели два часа! Мне-то казалось, что будет собеседование. А сидели как на кухне. Не хватало только рюмашек.

    – Поразительно.

    – Под конец он спросил: «Ты хоть понимаешь, куда идешь?» – «В «Спартак». – «Ты что-нибудь знаешь про это?» – «Нет». Футбол меня тогда не трогал! Я смотрел баскетбол, единоборствами увлекался...

    – Ну и что ответил Федун-младший?

    – «Ты становишься участником бразильского телесериала – где одни меряются с другими, у кого круче...» Еще добавил: «Оперировать ты не будешь».

    – Почему?

    – Имел в виду, что в «Спартаке» не стоит задача заниматься хирургией. Придется менять специализацию.

    – Логично.

    – Мое направление в университете – хирургия позвоночника. А спортивная медицина, реабилитация – вообще другое! Как оказалось, другая вселенная! Вот за это я Андрею Федуну и «Спартаку» безумно благодарен. Получил новую специальность, которая мне нравится. А с Андреем до сих пор дружим.

    – Мы остановились на том, что идете вы «в бразильский сериал».

    – Да. Оперировать не буду, вокруг разные люди...

    – Которые не желают вам добра?

    – Скорее, которым я не нужен. Андрей объяснял: в клубе к тебе отнесутся не с позиции, какой ты крутой доктор, а с другой: чей ты, Вася? От кого пришел? Будешь стучать, не будешь?

    – Намекал на руководство? Или на тренерский штаб?

    – Он не уточнял. Как я понял, речь шла о внутренних противоречиях между акционерами, клубом и командой. Миллион подводных течений.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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