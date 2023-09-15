Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 5 тура АПЛ, 16 сентября

    «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 5 тура АПЛ, 16 сентября

    В субботу, 16 сентября, «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в рамках 5 тура розыгрыша АПЛ. Поединок запланирован на 14:30 по московскому времени.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» в стартовых четырех турах английской Премьер-Лиги набрали только три очка. Команда идет на 15 месте в турнирной таблице, и имеет отрыв от зоны вылета только в 2 балла. Разница забитых и пропущенных голов тоже не пользу подопечных Гари О’Нила – 4 забитых и 8 пропущенных.

    «Ливерпуль»

    Подопечные Юргена Клоппа с 10 баллами идут на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка. Команда наколотила девять голов и пропустила только три мяча. «Ливерпуль» еще не проигрывал в рамках нынешнего сезона АПЛ, команда трижды выиграла и один раз сыграла вничью.

    Статистика и факты

    Приводим некоторые факты о командах:

    • «Ливерпуль» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против этого соперника;
    • в последних 5 играх «Ливерпуль» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Ливерпуль» забивает в среднем 2.40 гола за игру;
    • «Ливерпуль» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Ливерпуль» забивает в 3 последних матчах;
    • «Ливерпуль» забивает в 16 из 18 последних матчей против этого «Вулверхэмптона»;
    • в последних 5 играх «Вулверхэмптон» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Вулверхэмптон» забивает в среднем 1.80 гола за игру.

    История личных встреч команд насчитывает 114 матчей, последние пять из которых закончились следующими результатами:

    • 01.03.2023 «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» 2:0;
    • 04.02.2023 «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 3:0;
    • 17.01.2023 «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 0:1;
    • 07.01.2023 «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» 2:2;
    • 22.05.2022 «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» 3:1.

    Наш прогноз на игру

    В одной из последних встреч команд «Волки» однажды сумели обыграть «Ливерпуль», впрочем, «красные» сейчас выглядят явными фаворитами встречи. Вряд ли стоит ожидать потерю очков со стороны подопечных Юргена Клоппа. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.45).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 