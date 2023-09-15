В субботу, 16 сентября, «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в рамках 5 тура розыгрыша АПЛ. Поединок запланирован на 14:30 по московскому времени.

«Вулверхэмптон»

«Волки» в стартовых четырех турах английской Премьер-Лиги набрали только три очка. Команда идет на 15 месте в турнирной таблице, и имеет отрыв от зоны вылета только в 2 балла. Разница забитых и пропущенных голов тоже не пользу подопечных Гари О’Нила – 4 забитых и 8 пропущенных.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа с 10 баллами идут на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка. Команда наколотила девять голов и пропустила только три мяча. «Ливерпуль» еще не проигрывал в рамках нынешнего сезона АПЛ, команда трижды выиграла и один раз сыграла вничью.

Статистика и факты

Приводим некоторые факты о командах:

«Ливерпуль» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против этого соперника;

в последних 5 играх «Ливерпуль» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;

в последних 5 играх «Ливерпуль» забивает в среднем 2.40 гола за игру;

«Ливерпуль» пропускает в 3 последних матчах;

«Ливерпуль» забивает в 3 последних матчах;

«Ливерпуль» забивает в 16 из 18 последних матчей против этого «Вулверхэмптона»;

в последних 5 играх «Вулверхэмптон» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;

в последних 5 играх «Вулверхэмптон» забивает в среднем 1.80 гола за игру.

История личных встреч команд насчитывает 114 матчей, последние пять из которых закончились следующими результатами:

01.03.2023 «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» 2:0;

04.02.2023 «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 3:0;

17.01.2023 «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 0:1;

07.01.2023 «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» 2:2;

22.05.2022 «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» 3:1.

Наш прогноз на игру

В одной из последних встреч команд «Волки» однажды сумели обыграть «Ливерпуль», впрочем, «красные» сейчас выглядят явными фаворитами встречи. Вряд ли стоит ожидать потерю очков со стороны подопечных Юргена Клоппа. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.45).