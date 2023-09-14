Захарян объяснил, почему перешел в «Сосьедад»

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян объяснил, почему перешел в испанскую команду.

«Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси».

Это был более реалистичный вариант. Я понял, что стал игроком «Сосьедада», только когда подписал контракт. Меня беспокоили некоторые проблемы во время переговоров, но теперь я здесь», – сказал Захарян.