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    Сулейманов перешел из «Пари НН» в «Локомотив»

    Тимур Сулейманов стал игроком «Локомотива».

    Форвард перешел в московский клуб из «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. В сделку включена опция выкупа 23-летнего игрока.

    «Локо» заплатит за аренду 10 миллионов рублей. Клуб будет обязан выкупить нападающего за 60 миллионов, если тот совершит семь результативных действий.

    • Сулейманов – воспитанник «Локо».
    • Он забил 10 голов в прошлом сезоне РПЛ.

    Фото: сайт «Пари НН»

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2644

      моэм 1 час назад

      Юран только только начал поднимать команде голову и тут же получил под дых - потерю напа основы....ещё можно было понять продажу за хорошие деньги , тут была бы хоть какая то выгода в финансах и можно было бы купить какую ни то замену ...это если говорить о выгоде команды.....но чтобы отдавать напа основы когда команда пошла вверх - идиотизм , а вот если предположить что руководство не идиоты , то выгоду поимело именно оно в виде отката....других объяснений для столь невыгодной для команды сделки просто нет .

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