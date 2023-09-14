Сулейманов перешел из «Пари НН» в «Локомотив»

Тимур Сулейманов стал игроком «Локомотива».

Форвард перешел в московский клуб из «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. В сделку включена опция выкупа 23-летнего игрока.

«Локо» заплатит за аренду 10 миллионов рублей. Клуб будет обязан выкупить нападающего за 60 миллионов, если тот совершит семь результативных действий.

Сулейманов – воспитанник «Локо».

Он забил 10 голов в прошлом сезоне РПЛ.

Фото: сайт «Пари НН»