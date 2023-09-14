Сулейманов перешел из «Пари НН» в «Локомотив»

Юран только только начал поднимать команде голову и тут же получил под дых - потерю напа основы....ещё можно было понять продажу за хорошие деньги , тут была бы хоть какая то выгода в финансах и можно было бы купить какую ни то замену ...это если говорить о выгоде команды.....но чтобы отдавать напа основы когда команда пошла вверх - идиотизм , а вот если предположить что руководство не идиоты , то выгоду поимело именно оно в виде отката....других объяснений для столь невыгодной для команды сделки просто нет .
Тимур Сулейманов стал игроком «Локомотива».
Форвард перешел в московский клуб из «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. В сделку включена опция выкупа 23-летнего игрока.
«Локо» заплатит за аренду 10 миллионов рублей. Клуб будет обязан выкупить нападающего за 60 миллионов, если тот совершит семь результативных действий.
- Сулейманов – воспитанник «Локо».
- Он забил 10 голов в прошлом сезоне РПЛ.
Фото: сайт «Пари НН»