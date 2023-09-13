«МЮ» подписал рекордный спонсорский контракт

Производитель мобильных процессоров Qualcomm станет титульным спонсором «МЮ» с сезона-2024/25.

В рамках соглашения на футболке английского клуба будет размещен логотип Snapdragon.

По информации The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» будет получать от Qualcomm 60 миллионов фунтов в год. Это рекордный спонсорский контракт в истории футбола.