«МЮ» подписал рекордный спонсорский контракт

Зачем клубу с такой задолжность оказывать финансовую помощь. Закрыть проект и на помойку его.
:)))
Производитель мобильных процессоров Qualcomm станет титульным спонсором «МЮ» с сезона-2024/25.
В рамках соглашения на футболке английского клуба будет размещен логотип Snapdragon.
По информации The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» будет получать от Qualcomm 60 миллионов фунтов в год. Это рекордный спонсорский контракт в истории футбола.
- «МЮ» идет на 11-м месте в АПЛ.
- Клуб набрал 6 очков в 4 турах.