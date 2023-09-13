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    «МЮ» подписал рекордный спонсорский контракт

    Производитель мобильных процессоров Qualcomm станет титульным спонсором «МЮ» с сезона-2024/25.

    В рамках соглашения на футболке английского клуба будет размещен логотип Snapdragon.

    По информации The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» будет получать от Qualcomm 60 миллионов фунтов в год. Это рекордный спонсорский контракт в истории футбола.

    • «МЮ» идет на 11-м месте в АПЛ.
    • Клуб набрал 6 очков в 4 турах.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5982

      Питерский князь 21 минуту назад

      Зачем клубу с такой задолжность оказывать финансовую помощь. Закрыть проект и на помойку его.
      :)))

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