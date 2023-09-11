В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян вернется к тренировкам в общей группе

Летний новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян близок к возвращению в строй после болезни.

«На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде», – сообщили в пресс-службе испанского клуба.