В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян вернется к тренировкам в общей группе

Летний новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян близок к возвращению в строй после болезни.
«На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде», – сообщили в пресс-службе испанского клуба.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.
Источник: «Чемпионат»