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    • В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян вернется к тренировкам в общей группе

    В «Сосьедаде» ответили, когда Захарян вернется к тренировкам в общей группе

    Летний новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян близок к возвращению в строй после болезни.

    «На выходных Арсен тренировался индивидуально. Ожидается, что сегодня он приступит к тренировкам с товарищами по команде», – сообщили в пресс-службе испанского клуба.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.

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    Источник: «Чемпионат»

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