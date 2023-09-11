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    • «Спартак» отказался подписывать нападающего сборной Греции

    «Спартак» отказался подписывать нападающего сборной Греции

    Форвард «АЗ Алкмаара» Вангелис Павлидис мог оказаться в «Спартаке».

    Посредники предлагали московскому клубу подписать 24-летнего футболиста.

    Спартаковское руководство отказалось от кандидатуры греческого нападающего.

    • Рыночная стоимость Павлидиса – 14 миллионов евро.
    • В новом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 7 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1973

      lek! 47 минут назад

      Не знаю этого игрока , но судя по статистике не плох . В итоге возьмут напа с 36 играми и 3 забитыми голами . Когда уже в РПЛ начнут рисковать и платить деньги за достойных людей.

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      Рейтинг: +34311

      oyabun 53 минуты назад

      А нападающий нам очень нужен. Ставка на одного Соболева не сработала.

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      Рейтинг: +209

      Amorphis > oyabun 31 минуту назад

      Так их больше, ибо даже латерраль Мозес как крайний нап может сыграть, но центрфорвардов в заявке двое к сожалению Гарри Кейн выбрал Баварию)

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