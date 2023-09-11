«Спартак» отказался подписывать нападающего сборной Греции

Не знаю этого игрока , но судя по статистике не плох . В итоге возьмут напа с 36 играми и 3 забитыми голами . Когда уже в РПЛ начнут рисковать и платить деньги за достойных людей.
Форвард «АЗ Алкмаара» Вангелис Павлидис мог оказаться в «Спартаке».
Посредники предлагали московскому клубу подписать 24-летнего футболиста.
Спартаковское руководство отказалось от кандидатуры греческого нападающего.
- Рыночная стоимость Павлидиса – 14 миллионов евро.
- В новом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 7 матчах.