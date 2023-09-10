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  • Шишкин – о девятом месте «Спартака»: «Находятся там, где и должны»

Шишкин – о девятом месте «Спартака»: «Находятся там, где и должны»

10 сентября 2023, 20:48
20

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил турнирную ситуацию московского клуба.

  • Москвичи идут на 9-м месте.
  • У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.
  • Впереди матч 8-го тура против «Сочи».

«Действительно, больно на это смотреть, потому что команда много пропускает. Нет баланса. Все сейчас критикуют Гильермо Абаскаля, но мы не знаем, как готовится «Спартак» и кто в каком состоянии находится. Может, тренер исходит из физического и психологического состояния ребят. Все эти предсезонные разговоры, что команда будет бороться с «Зенитом», отвлекают.

На тренировках нужно больше сосредоточиться на оборонительных действиях всей команде. С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» сейчас находится там, где и должен находиться, и это печально», – сказал Шишкин.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
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Alemann
1694368330
Находиться должен на 9 месте лигой ниже.
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Эном айс
1694368527
Сейчас Шишкину на орехи от прихожан прилетит.
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raritet
1694369174
Это начало сезона и пять хороших игр и все может измениться. Мои наблюдения: когда команда на предсезонке показывает блестящий результат , то в чемпионате это испаряется. Пример. Когда на первых сборах Спалетти команда проиграла почти всем ,кому можно . Я еще думал . Как так можно проигрывать каким то командам, даже названия которых я никогда не слышал. Таким образом лысый просто смотрел сочетания игроков и как настоящий тренер , а не менеджер , делал выводы . Начинается чемпионат и все в порядке.
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ivany4
1694371202
Растет Роман. Слова не мальчика, а понюхавшего пороха тренера. Все правильно сказал. И не просто критиканство, а и возможный совет по исправлению сложившегося положения. Ну а бомбардир опять нарушает закон о сми. Нельзя вырывать фразу искажающую действительность, ставить ее как утверждение, и провоцировать неверное толкование. Хотя для болотных недоумков хоть что напиши, все будет искажено.))
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BRO_football
1694375307
Всё верно. Сейчас Спартак именно такой, каким и был всегда. И ничего такого ужасного с ним не происходит
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alefreddy
1694376975
все это знают а воз и ныне там
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SLADE2019
1694408269
Давай, Бомбардир всех обиженок спартаковских собирай у себя. Для нормального болельщика мнение Шишкина не особо интересно. Лично я влез сюда, так как увидел большое количество комментов.
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nik55
1694412639
тупой заголовок ------видно сразу бо-ж давал
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NewLife
1694415089
Чтобы исключить такие потери очков Спартаком, надо прежде всего заменить негодного тренера и потакающего ему гендиректора Малышева, а также избавиться от 3-4 человек балласта в защите и постараться найти им замену, хоть это и очень трудная задача в нынешних условиях.
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