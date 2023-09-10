Шишкин – о девятом месте «Спартака»: «Находятся там, где и должны»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил турнирную ситуацию московского клуба.

Москвичи идут на 9-м месте.

У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.

Впереди матч 8-го тура против «Сочи».

«Действительно, больно на это смотреть, потому что команда много пропускает. Нет баланса. Все сейчас критикуют Гильермо Абаскаля, но мы не знаем, как готовится «Спартак» и кто в каком состоянии находится. Может, тренер исходит из физического и психологического состояния ребят. Все эти предсезонные разговоры, что команда будет бороться с «Зенитом», отвлекают.

На тренировках нужно больше сосредоточиться на оборонительных действиях всей команде. С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» сейчас находится там, где и должен находиться, и это печально», – сказал Шишкин.