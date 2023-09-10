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    • Шишкин – о девятом месте «Спартака»: «Находятся там, где и должны»

    Шишкин – о девятом месте «Спартака»: «Находятся там, где и должны»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил турнирную ситуацию московского клуба.

    • Москвичи идут на 9-м месте.
    • У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.
    • Впереди матч 8-го тура против «Сочи».

    «Действительно, больно на это смотреть, потому что команда много пропускает. Нет баланса. Все сейчас критикуют Гильермо Абаскаля, но мы не знаем, как готовится «Спартак» и кто в каком состоянии находится. Может, тренер исходит из физического и психологического состояния ребят. Все эти предсезонные разговоры, что команда будет бороться с «Зенитом», отвлекают.

    На тренировках нужно больше сосредоточиться на оборонительных действиях всей команде. С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» сейчас находится там, где и должен находиться, и это печально», – сказал Шишкин.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3193

      alefreddy 9 минут назад

      все это знают а воз и ныне там

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      Рейтинг: +12457

      BRO_football 37 минут назад

      Всё верно. Сейчас Спартак именно такой, каким и был всегда. И ничего такого ужасного с ним не происходит

      0
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      ...
      Рейтинг: +24211

      Persona_non_Grata > BRO_football 18 минут назад

      "каким и был всегда" - херню нести много ума не надо (((

      0
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      Рейтинг: +11643

      ivany4 1 час назад

      Растет Роман.
      Слова не мальчика, а понюхавшего пороха тренера. Все правильно сказал. И не просто критиканство, а и возможный совет по исправлению сложившегося положения.
      Ну а бомбардир опять нарушает закон о сми. Нельзя вырывать фразу искажающую действительность, ставить ее как утверждение, и провоцировать неверное толкование. Хотя для болотных недоумков хоть что напиши, все будет искажено.))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Alemann > ivany4 1 час назад

      О болоте. По мнению большинства специалистов-филологов название "Москва" происходит от древне-русского "мозгла" - болото, слякоть. Долгорукий искал место, куда татарская конница не сможет добраться. Так что болотного ты видишь в зеркале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16212

      Алексей З 2 часа назад

      Я так понял
      Без
      Определённого
      Место
      Жительства
      На Бомбардире запрещается произносить ?
      А вы сами то не из этих будите, что много здесь пропитерской швали ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5005

      Ziklop > Алексей З 1 час назад

      с.в.иньи тоже запрещено писать! для особо умных из сви.ней, могу подтвердить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5005

      Ziklop > Алексей З 1 час назад

      вот оно чё михалыч твой клон! уж очень вы похожи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16212

      Алексей З 2 часа назад

      Порадуйте ущербных ****, ещё одной пиар-компанией от очень среднего некогда игрока.
      У этих нечистоплотных аж слюни потекли от удовольствия.

      1
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      Рейтинг: +4304

      raritet 2 часа назад

      Это начало сезона и пять хороших игр и все может измениться. Мои наблюдения: когда команда на предсезонке показывает блестящий результат , то в чемпионате это испаряется. Пример. Когда на первых сборах Спалетти команда проиграла почти всем ,кому можно . Я еще думал . Как так можно проигрывать каким то командам, даже названия которых я никогда не слышал. Таким образом лысый просто смотрел сочетания игроков и как настоящий тренер , а не менеджер , делал выводы . Начинается чемпионат и все в порядке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5951

      Питерский князь 2 часа назад

      Он должен находится в пердиве!
      :))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6246

      fakeid 2 часа назад

      парни, помогите найти спартак в таблице! я уже всю верхнюю половину перелопатил, перепроверил - нет их там! точно вам говорю! где же они? прошу помощи, подсказку зала, звонок болотоходу — но помогите отыскать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5951

      Питерский князь > fakeid 2 часа назад

      Он в трусах грязных ходит, чистые не может найти. Нашел кого попросить, что-то найти.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2982

      Болотоход > Питерский князь 1 час назад

      А ты интересуешься мужскими труселями???

      Точно блекло голубой) Не зря так помойку кличат.
      Позор лазурно-дырявым

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      Рейтинг: +2982

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      Белочка к вечеру?
      Ты че не сешь вошь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6246

      fakeid > Болотоход 1 час назад

      рыло, ты чего трубку не берёшь? скажи, где сейчас спартаг? ты точно должен знать, я уверен! поэтому тебе и звоню, гы-гы!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2982

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      А тебе что с дурки звонить разрешили? Парацетамол говорит забирают телехоны)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6246

      fakeid > Болотоход 1 час назад

      он оттуда и не вылезал никогда, так что нужно быть дауном, чтобы принимать его бредни за истину) ну, таким, как ты, например)) но, всё же, помоги мне отыскать спартаг в таблице)))

      0
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      Рейтинг: +24211

      Persona_non_Grata > fakeid 1 час назад

      Чтой-то чемпиона тоже в тройке лидеров не видать !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5323

      Эном айс 2 часа назад

      Сейчас Шишкину на орехи от прихожан прилетит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +520

      Alemann 2 часа назад

      Находиться должен на 9 месте лигой ниже.

      2
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