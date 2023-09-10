Мостовой: «В «Спартак» на стажировку вряд ли пойду»

Александр Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренерскую лицензию.

– Обучение на тренера идет, учусь, да. Конечно, это вряд ли мне что‑то новое даст, сейчас ничего нового для себя не открыл. В футболе давно все придумано.

Я тренирую в Медиалиге, там получаю какой‑то опыт. Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне все равно где, но команда должна быть хорошая.

– Какая команда это могла бы быть?

– В Москве, чтобы без разъездов. В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду. Ну, может быть, «Динамо».

– Когда закончится обучение?

– Только через год. Не знаю, дойду до конца, не загадываю.