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    Мостовой: «В «Спартак» на стажировку вряд ли пойду»

    Александр Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренерскую лицензию.

    – Обучение на тренера идет, учусь, да. Конечно, это вряд ли мне что‑то новое даст, сейчас ничего нового для себя не открыл. В футболе давно все придумано.

    Я тренирую в Медиалиге, там получаю какой‑то опыт. Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне все равно где, но команда должна быть хорошая.

    – Какая команда это могла бы быть?

    – В Москве, чтобы без разъездов. В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду. Ну, может быть, «Динамо».

    – Когда закончится обучение?

    – Только через год. Не знаю, дойду до конца, не загадываю.

    • Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».
    • Больше всего матчей в карьере спортсмен провел за «Сельту».
    • Накануне Мостовой сыграл за сборную мира против легенд «Спартака» (1:2) в матче памяти Ильи Цымбаларя.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +520

      Alemann 2 часа назад

      Правильно, нечего делать в свинарнике.

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      Рейтинг: +24211

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Ага - тебя точно в Динамо ждут - прям с распростертыми объятиями !!! )))

      0
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      Рейтинг: +1242

      Krics 4 часа назад

      А "вдруг"этот парень гений,самому смешно,ихмо.

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      Рейтинг: +2536

      Январь 59 4 часа назад

      Тренер - это не только :"Я сказал, так и будет". Тренер это и психолог, и коммуникатор, и мотиватор, и статег и тактик. Одних знаний футбола мало. Нужно уметь находить взаимопонимание между игроками. Нужно уметь понимать, что может игрок и чему его надо ещё учить. Таких как Месси - один на 20 лет, а таких как Заболотный, Глушаков, Умяров, сотни. И научить игрока тому чего не смогла научить детская школа, вот основная задача тренера.

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      Рейтинг: +19648

      NewLife 5 часов назад

      Помимо знания футбола, есть не менее важные качества для тренера. Твой завистливый характер и твои комплексы не позволяют тебе быть тренером. Я бы тебя и в дворовую команду не взял.

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