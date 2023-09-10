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Мостовой: «В «Спартак» на стажировку вряд ли пойду»

10 сентября 2023, 16:53
5

Александр Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренерскую лицензию.

– Обучение на тренера идет, учусь, да. Конечно, это вряд ли мне что‑то новое даст, сейчас ничего нового для себя не открыл. В футболе давно все придумано.

Я тренирую в Медиалиге, там получаю какой‑то опыт. Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне все равно где, но команда должна быть хорошая.

– Какая команда это могла бы быть?

– В Москве, чтобы без разъездов. В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду. Ну, может быть, «Динамо».

– Когда закончится обучение?

– Только через год. Не знаю, дойду до конца, не загадываю.

  • Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».
  • Больше всего матчей в карьере спортсмен провел за «Сельту».
  • Накануне Мостовой сыграл за сборную мира против легенд «Спартака» (1:2) в матче памяти Ильи Цымбаларя.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (5)
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NewLife
1694357803
Помимо знания футбола, есть не менее важные качества для тренера. Твой завистливый характер и твои комплексы не позволяют тебе быть тренером. Я бы тебя и в дворовую команду не взял.
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Январь 59
1694360307
Тренер - это не только :"Я сказал, так и будет". Тренер это и психолог, и коммуникатор, и мотиватор, и статег и тактик. Одних знаний футбола мало. Нужно уметь находить взаимопонимание между игроками. Нужно уметь понимать, что может игрок и чему его надо ещё учить. Таких как Месси - один на 20 лет, а таких как Заболотный, Глушаков, Умяров, сотни. И научить игрока тому чего не смогла научить детская школа, вот основная задача тренера.
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Krics
1694362402
А "вдруг"этот парень гений,самому смешно,ихмо.
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Persona_non_Grata
1694362967
Ага - тебя точно в Динамо ждут - прям с распростертыми объятиями !!! )))
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Alemann
1694368599
Правильно, нечего делать в свинарнике.
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