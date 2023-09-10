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    • Робсон: «Я был ответственным в «Спартаке» за семечки – покупал в кульках у бабушек в Сокольниках»

    Робсон: «Я был ответственным в «Спартаке» за семечки – покупал в кульках у бабушек в Сокольниках»

    Бывший нападающий «Спартака» Робсон сообщил, что обеспечивал партнеров семечками.

    – Вас также часто замечали с семечками. Это тоже влияние Ильи Цымбаларя?

    – Нет, но мы любили их. Я был ответственным в «Спартаке» за покупку семечек. В то время жил в Сокольниках и брал кульки у местных бабушек. Автобус уходил в Тарасовку почти от моего дома, поэтому я закупался семечками на всю команду. Бабушки меня потом узнавали, я приходил каждую неделю. Сначала покупал по кулечку-два, а потом количество увеличилось. Я был ценным покупателем.

    • Робсон был в «Спартаке» в 1997-2001 годах.
    • У него в чемпионате России 102 матча и 32 гола.
    • «Спартак» с Робсоном 5 раз становился чемпионом.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5942

      Питерский князь 2 часа назад

      Так у вас и сейчас так же, денег только на семечки и второсортные трансферы.
      :)))

      У бабушек семечки отбирал и хвалится.
      :)))

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