Робсон: «Я был ответственным в «Спартаке» за семечки – покупал в кульках у бабушек в Сокольниках»

Так у вас и сейчас так же, денег только на семечки и второсортные трансферы.
:)))
У бабушек семечки отбирал и хвалится.
:)))
Бывший нападающий «Спартака» Робсон сообщил, что обеспечивал партнеров семечками.
– Вас также часто замечали с семечками. Это тоже влияние Ильи Цымбаларя?
– Нет, но мы любили их. Я был ответственным в «Спартаке» за покупку семечек. В то время жил в Сокольниках и брал кульки у местных бабушек. Автобус уходил в Тарасовку почти от моего дома, поэтому я закупался семечками на всю команду. Бабушки меня потом узнавали, я приходил каждую неделю. Сначала покупал по кулечку-два, а потом количество увеличилось. Я был ценным покупателем.
- Робсон был в «Спартаке» в 1997-2001 годах.
- У него в чемпионате России 102 матча и 32 гола.
- «Спартак» с Робсоном 5 раз становился чемпионом.