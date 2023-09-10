Робсон: «Я был ответственным в «Спартаке» за семечки – покупал в кульках у бабушек в Сокольниках»

Бывший нападающий «Спартака» Робсон сообщил, что обеспечивал партнеров семечками.

– Вас также часто замечали с семечками. Это тоже влияние Ильи Цымбаларя?

– Нет, но мы любили их. Я был ответственным в «Спартаке» за покупку семечек. В то время жил в Сокольниках и брал кульки у местных бабушек. Автобус уходил в Тарасовку почти от моего дома, поэтому я закупался семечками на всю команду. Бабушки меня потом узнавали, я приходил каждую неделю. Сначала покупал по кулечку-два, а потом количество увеличилось. Я был ценным покупателем.