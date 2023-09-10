Робсон считает, что русский футбол «обеднел»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон недоволен уровнем российского футбола.
– Стал ли чемпионат России менее привлекательным для большинства крепких легионеров из-за отсутствия еврокубков?
– Для тех, кто привык к еврокубкам, будь то тренеры или футболисты, конечно, этого не хватает. Безусловно, это сказывается что на игроках. В этом смысле можно сказать, что российский футбол обеднел, это заметно. Но, как я уже сказал, тут осталось много интересных игроков, европейского уровня.
- Робсон был в «Спартаке» в 1997-2001 годах.
- У него в чемпионате России 102 матча и 32 гола.
- «Спартак» с Робсоном 5 раз становился чемпионом.
Источник: «Советский спорт»