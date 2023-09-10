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    Робсон считает, что русский футбол «обеднел»

    Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон недоволен уровнем российского футбола.

    – Стал ли чемпионат России менее привлекательным для большинства крепких легионеров из-за отсутствия еврокубков?

    – Для тех, кто привык к еврокубкам, будь то тренеры или футболисты, конечно, этого не хватает. Безусловно, это сказывается что на игроках. В этом смысле можно сказать, что российский футбол обеднел, это заметно. Но, как я уже сказал, тут осталось много интересных игроков, европейского уровня.

    • Робсон был в «Спартаке» в 1997-2001 годах.
    • У него в чемпионате России 102 матча и 32 гола.
    • «Спартак» с Робсоном 5 раз становился чемпионом.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5942

      Питерский князь 2 часа назад

      Спроси у мясного вопрос посложней, сразу замежуется.
      У св.и.ней только очевидные вещи можно спрашивать.
      Или они ответят:"Я пас".
      :)))

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      Рейтинг: +17943

      Garrincha58 2 часа назад

      мля кто бы говорил, но не этот Робсон попсон

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      Рейтинг: +514

      aldo conte 2 часа назад

      Российский футбол без еврокубков и официальных матчей сборной, что брачная ночь без невесты. "Я так думаю".

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      Рейтинг: +5942

      Питерский князь > aldo conte 1 час назад

      Значит в срамтаке всё впорядке. Там по женской части не парятся.
      Поэтому в Еврокубки и не стремятся. Так покречат для вида, что они чемпионы.

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