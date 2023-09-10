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    Цымбаларь: «Красно-белая армия – это самое крутое»

    Сын экс-спартаковца Ильи Цымбаларя Олег поделился впечатлениями от ретроматча памяти отца.

    • Легенды «Спартака» победили сборную мира (2:1).
    • Встреча прошла на «Открытие Арене».
    • Цымбаларь-старший умер в 2013 году в возрасте 44 лет.

    «Готовилось это все с большим трудом. Хочу поблагодарить РФС. Благодаря организации, сегодня этот праздник происходит на стадионе «Открытие Банк Арена». Было очень тяжело, но вместе мы справились со всеми задачами.

    Что чувствую, когда вижу полные трибуны за воротами на таком матче? Восторг – это самое мягкое, что я могу сказать. Я зарядился эмоциями. Красно-белая армия – это самое крутое. Просто топ.

    Что касается футболистов, то для меня они не поменялись. Какими были молодыми, перспективными, такими и остались», – сказал Цымбаларь-младший.

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    Источник: «РБ Спорт»

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