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    • Сын Цымбаларя: «Отец говорил: «Лучше проживу 50 лет как тигр, чем 90 – как осел!»

    Сын Цымбаларя: «Отец говорил: «Лучше проживу 50 лет как тигр, чем 90 – как осел!»

    Олег Цымбаларь, сын экс-спартаковца Ильи Цымбаларя, раскрыл один из принципов отца.

    – Лучшая фраза, которую вы слышали от отца?

    – Эту фразу я услышал от него однажды. Уже не помню, при каких обстоятельствах он сказал: «Сынок, запомни: лучше я проживу 50 лет как тигр, чем 90 – как осел!» Это был его личный афоризм, он его ниоткуда не позаимствовал. Сейчас начинаю его понимать!

    • Цымбаларь умер в 2013 году в 44 года.
    • Он провел за «Спартак» в чемпионате 146 матчей, забил 42 гола.
    • За сборную России у Цымбаларя 28 матчей и 4 мяча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2023 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +515

      odessakmv 2 часа назад

      не бухал бы по-черному с молодости и сейчас бы мог быть жив.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1427

      mama1991 8 часов назад

      глупые слова

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