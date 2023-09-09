Сын Цымбаларя: «Отец говорил: «Лучше проживу 50 лет как тигр, чем 90 – как осел!»

Олег Цымбаларь, сын экс-спартаковца Ильи Цымбаларя, раскрыл один из принципов отца.

– Лучшая фраза, которую вы слышали от отца?

– Эту фразу я услышал от него однажды. Уже не помню, при каких обстоятельствах он сказал: «Сынок, запомни: лучше я проживу 50 лет как тигр, чем 90 – как осел!» Это был его личный афоризм, он его ниоткуда не позаимствовал. Сейчас начинаю его понимать!