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    Захарян рискует пропустить матч с «Реалом»

    Пресс-атташе «Сосьедада» Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.

    По его словам, участие полузащитника в матче с «Реалом» пока под вопросом.

    «Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет.

    Будет ли он готов к матчу против «Реала» (17 сентября)? Кто знает», – заявил Арконада.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.

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    Источник: Sport24

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    08.09.2023 15:59
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