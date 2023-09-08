Захарян рискует пропустить матч с «Реалом»

Пресс-атташе «Сосьедада» Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
По его словам, участие полузащитника в матче с «Реалом» пока под вопросом.
«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет.
Будет ли он готов к матчу против «Реала» (17 сентября)? Кто знает», – заявил Арконада.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.
Источник: Sport24