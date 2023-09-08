Захарян рискует пропустить матч с «Реалом»

Пресс-атташе «Сосьедада» Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.

По его словам, участие полузащитника в матче с «Реалом» пока под вопросом.

«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет.

Будет ли он готов к матчу против «Реала» (17 сентября)? Кто знает», – заявил Арконада.