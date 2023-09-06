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    • «Реал» показал технологию транспортировки поля «Сантьяго Бернабеу» под землю

    «Реал» показал технологию транспортировки поля «Сантьяго Бернабеу» под землю

    «Реал» продемонстрировал высокотехнологичность поля на «Сантьяго Бернабеу». Его можно «прятать» под землю.

    «На стадионе «Реала» проводятся ремонтные работы, и одним из новых дополнений к культовому стадиону является ультрасовременная система отвода газона», – подписали видео мадридцы.

    • Аналогичная система функционирует на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.09.2023 21:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6220

      fakeid 19 часов назад

      давайте посчитаем технологии

      1) на поле можно просто провести концерт, что приведёт к его гибели

      2) можно поставить на газон невысокие ножки, застелить сверху фанерой, провести концерт, но дырки останутся, заделывать придётся, но немного

      3) поле можно выкатить за пределы стадиона под солнышко, а на бетонном основании провести концерт. актуально для северных городов, ну вы поняли

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      Рейтинг: +6220

      fakeid > fakeid 19 часов назад

      4) стадион лилля предполагает деление поля на 2 части, по центральной линии. одна часть поднимается, заезжает на другую. на освободившемся месте ставят сцену, проводят концерт. но, получается, можно только на одной половине поля проводить.

      5) реал. выдвигать им некуда, места в плотной застройке нет, а полноценную площадку хочется, поэтому вариант лилля они отмели. и выкрутились вот таким вот странным и диковатым образом.

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      Рейтинг: +6220

      fakeid > fakeid 19 часов назад

      просто на концертах и прочем все дополнительно зарабатывать хотят, поэтому изощряются, как сделать так, чтобы не навредить газону.

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      Рейтинг: +3592

      momwig_ 22 часа назад

      Ну, это же опять картинки? Его реально хоть раз вот так убирали и собирали?

      Чтобы было понятно: грунт(а это таки основа газона, если он натуральный) "нарезать" - это не на компе линию провести. Вода (полив), неравномерная нагрузка (бегают по нему), рост корней (да, выдавливает) и ещё хренова туча факторов делает получение абсолютно ровного стыка между этими полосами задачей статистически невозможной. То есть либо кочки либо дырки. "Кюветы" до верха почвы? Не завидую наступившем шипом бутсы (а таких случаев должно быть десятки если не сотни). Как?

      1
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      Рейтинг: +12629

      DeStar > momwig_ 21 час назад

      всмысле картинке, там же таймлапс обычный, вон люди ходят около каждой части газона. Или думаешь это графика?)
      по поводу стыков вот соглашусь ,интересно как это устроено
      но честно, очень сомневаюсь, что ты, momwig_ - специалист в таких системах получше тех кто работал на Бернабеу)

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    • ...
      Рейтинг: +18

      Mukovoz 22 часа назад

      Впечатляет!

      1
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