«Реал» показал технологию транспортировки поля «Сантьяго Бернабеу» под землю

«Реал» продемонстрировал высокотехнологичность поля на «Сантьяго Бернабеу». Его можно «прятать» под землю.

«На стадионе «Реала» проводятся ремонтные работы, и одним из новых дополнений к культовому стадиону является ультрасовременная система отвода газона», – подписали видео мадридцы.