«Реал» показал технологию транспортировки поля «Сантьяго Бернабеу» под землю

давайте посчитаем технологии
1) на поле можно просто провести концерт, что приведёт к его гибели
2) можно поставить на газон невысокие ножки, застелить сверху фанерой, провести концерт, но дырки останутся, заделывать придётся, но немного
3) поле можно выкатить за пределы стадиона под солнышко, а на бетонном основании провести концерт. актуально для северных городов, ну вы поняли
«Реал» продемонстрировал высокотехнологичность поля на «Сантьяго Бернабеу». Его можно «прятать» под землю.
«На стадионе «Реала» проводятся ремонтные работы, и одним из новых дополнений к культовому стадиону является ультрасовременная система отвода газона», – подписали видео мадридцы.
- Аналогичная система функционирует на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.