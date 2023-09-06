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    • В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна: он до сих пор не вернулся к тренировкам

    В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна: он до сих пор не вернулся к тренировкам

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян пока не вернулся к тренировкам с командой.

    «Арсен все еще болеет, он не поехал с командой на базу», – сообщили в пресс‑службе «Сосьедада».

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2163

      Fialet 43 минуты назад

      Второй Какорен.
      Сосидаду дали, он и сосёт.
      Ну и лохопеды, охренеть. Пример Какорена с Феоринтиной их ничему не научил.

      0
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 2 часа назад

      это его обычное состояние может он и талантлив но физически слаб

      0
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 3 часа назад

      +15 процентов от будущей продажи.
      Это типо ноль.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +4973

      Ziklop 4 часа назад

      перегрелся или перегорел? здоровья ему! пусть поправляется и играет.

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      Рейтинг: +1422

      mama1991 5 часов назад

      нагрузку дали нормальную футбольную, он и зачах.....

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