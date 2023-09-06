В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна: он до сих пор не вернулся к тренировкам

Второй Какорен.
Сосидаду дали, он и сосёт.
Ну и лохопеды, охренеть. Пример Какорена с Феоринтиной их ничему не научил.
Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян пока не вернулся к тренировкам с командой.
«Арсен все еще болеет, он не поехал с командой на базу», – сообщили в пресс‑службе «Сосьедада».
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.