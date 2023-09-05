Машину Дзюбы эвакуировали в Москве за нарушение правил парковки

Так у него же при подписании контракта с Локо была другая тачка с номером 022 тор.
Видимо, благосостояние улучшилось))))
Сотрудники Департамента транспорта Москвы уличили в нарушении правил парковки форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.
Принадлежащий футболисту Range Rover стоял возле ресторана Grand Cru, полностью перегородив велодорожку.
В итоге автомобиль был эвакуирован. Об этом Дептранс отчитался в соцсетях.
По данным телеграм-канала «Мутко против», нарушителем, возможно, стала жена Дзюбы Кристина, которая чаще ездит на этой машине.
Фото: соцсети Департамента транспорта Москвы
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