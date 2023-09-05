Машину Дзюбы эвакуировали в Москве за нарушение правил парковки

Сотрудники Департамента транспорта Москвы уличили в нарушении правил парковки форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

Принадлежащий футболисту Range Rover стоял возле ресторана Grand Cru, полностью перегородив велодорожку.

В итоге автомобиль был эвакуирован. Об этом Дептранс отчитался в соцсетях.

По данным телеграм-канала «Мутко против», нарушителем, возможно, стала жена Дзюбы Кристина, которая чаще ездит на этой машине.

Фото: соцсети Департамента транспорта Москвы