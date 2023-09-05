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    • Машину Дзюбы эвакуировали в Москве за нарушение правил парковки

    Машину Дзюбы эвакуировали в Москве за нарушение правил парковки

    Сотрудники Департамента транспорта Москвы уличили в нарушении правил парковки форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

    Принадлежащий футболисту Range Rover стоял возле ресторана Grand Cru, полностью перегородив велодорожку.

    В итоге автомобиль был эвакуирован. Об этом Дептранс отчитался в соцсетях.

    По данным телеграм-канала «Мутко против», нарушителем, возможно, стала жена Дзюбы Кристина, которая чаще ездит на этой машине.

    Фото: соцсети Департамента транспорта Москвы

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    Источник: «Мутко против»

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    05.09.2023 16:59
    Комментарии25
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 5 сентября, 19:24

      Так у него же при подписании контракта с Локо была другая тачка с номером 022 тор.
      Видимо, благосостояние улучшилось))))

      0
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      Рейтинг: +59

      OtVinta 5 сентября, 18:42

      Реально, далеко не бедные люди и не могут на платную парковку поставить. Дзюбинью экономит каждую копейку видимо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1225

      SuperNils 5 сентября, 18:07

      Машину конфисковать, а его - на СВО.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Strig 5 сентября, 17:56

      жалко денег на парковку? скорее всего...

      0
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      Рейтинг: +8685

      nik55 5 сентября, 17:50

      таких наглых нужно наказывать по полной

      5
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > nik55 5 сентября, 18:00

      Это он от боярского заразился, что поделаешь культурная столица оставляет свои следы. Наказать по полной хама.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > шахта Заполярная 5 сентября, 18:05

      Экий ты долбонавт , заразился наверно от дуремы .

      0
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      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Айболид 5 сентября, 18:08

      Это от тебя что ли. Дурема

      4
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      ...
      Рейтинг: +8685

      nik55 > Айболид 5 сентября, 18:33

      лечи голову если еще не поздно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > nik55 5 сентября, 18:46

      Ему уже ни чего не поможет. Слишком сильно запущенно - бзденит головного мозга.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > шахта Заполярная 5 сентября, 18:49

      Лучше бзденит , чем спарпук .

      0
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > nik55 5 сентября, 18:50

      Я за твою голову не в ответе , сам кумекай .

      0
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > шахта Заполярная 5 сентября, 18:52

      Скоро в столице ,научится у ефремки по синеве в "камикадзе" играть на дорогах .

      0
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      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Айболид 5 сентября, 20:03

      Я не москвич, пусть там ездят как хотят, мне по барабану. А тебя наверно боярский учил парковаться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Айболид 5 сентября, 20:06

      А что такое спарпук, я такого слова не знаю, да и википедия не в курсе. Тебе же советовали голову полечи и выдумывать перестанешь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > шахта Заполярная 5 сентября, 20:18

      Я так понимаю Спарпук- это реакция его организма на подобранную возле "Спара" просрочку - б о м ж и...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > шахта Заполярная 5 сентября, 20:42

      По поводу бзенита - тоже самое .

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      Рейтинг: +1022

      Айболид > VVM1964 5 сентября, 20:43

      Я так понимаю , что ты как в роль полудурка вошёл , так в ней и застрял .

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > шахта Заполярная 5 сентября, 20:45

      Т.е. те пох как в Москве ездят , но не пох как паркуются ?

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      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > Айболид 5 сентября, 20:53

      Роль быдловатого хама всегда была тебе присуща (((

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > VVM1964 5 сентября, 20:59

      Да лучше хам , чем змiй двуликий .

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      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > Айболид 5 сентября, 21:04

      А я по гороскопу близнец - это меня оправдывает ?)))

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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Айболид 20 часов назад

      Ты не поверишь, тоже пох. Я когда на море на машине еду то Москву объезжаю.
      Я не фанат Москвы, я фанат СПАРТАКА С 58 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ.

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      Рейтинг: +1022

      Айболид > шахта Заполярная 14 часов назад

      Чё гонишь . Было бы "тожепох" - не встрял бы здесь со своим комментом .

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      Рейтинг: +1022

      Айболид > шахта Заполярная 14 часов назад

      А Спартак твой откуда ? Нальчик , Кострома , Суботица ?

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