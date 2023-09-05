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«Зенит» объявил о подписании Дружка Барбоскина

5 сентября 2023, 12:55
49

«Зенит» объявил о трансфере Дружка Барбоскина и начале сотрудничества с анимационной студией «Мельница».

«Первым этапом сотрудничества стал переход одного из героев мультфильма в состав сине-бело-голубых – Дружок Барбоскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

Следующая веха совместной работы – специальный эпизод мультсериала, посвященный футболу и «Зениту» в жизни семьи Барбоскиных. Премьера новой серии на страницах клуба в VK и YouTube состоится 15 сентября в 12:00 по петербургскому времени.

Во второй половине сентября в официальных магазинах клуба появится эксклюзивная коллекция одежды «Зенит» х «Барбоскины», разработанная для юных футболистов, болельщиков и болельщиц.

3 октября перед матчем с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене» состоится кинопремьера эпизода – все желающие смогут посмотреть мультфильм на большом экране, сфотографироваться с персонажами сериала, а также получить их автографы и подарки от клуба и студии «Мельница», – говорится в сообщении «Зенита».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (49)
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фанат джигурды
1693909615
Барбоскины потеряют большинство зрителей.
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Cromathaar
1693910868
Я уж по заголовку сперва подумал, что серба какого-то подписали.
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NewLife
1693912167
Скоро дружка Кена и подружку Барби позовут, радужный зоо клуб.
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Avitaminoz
1693912985
Следующая новость: Спартак подписывает Пумбу?
Ответить
Иван Петров 1986
1693914132
Маразм в стране крепчает.
Ответить
ziborock
1693914995
Фиксики с барбосами! И они еще над "пупсиком" смеялись!)))))
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99-й
1693915855
Это тот самый сенсационный трансфер?
Ответить
Fju-2
1693926850
Не думал, что Газзаев вернётся в футбол.
Ответить
фанат джигурды
1693938927
Заткнулся 78-й душара, поплакал, сидя на бордюре с тухлой шаурмой, обоссал с горя ближайший подъезд и пошёл куда-то))))))))
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Artemon9
1693939493
Так вот он какой, обещанный "сенсационный трансфер". А почему не Дружок Баклан?
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