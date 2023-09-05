«Зенит» объявил о подписании Дружка Барбоскина

«Зенит» объявил о трансфере Дружка Барбоскина и начале сотрудничества с анимационной студией «Мельница».

«Первым этапом сотрудничества стал переход одного из героев мультфильма в состав сине-бело-голубых – Дружок Барбоскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

Следующая веха совместной работы – специальный эпизод мультсериала, посвященный футболу и «Зениту» в жизни семьи Барбоскиных. Премьера новой серии на страницах клуба в VK и YouTube состоится 15 сентября в 12:00 по петербургскому времени.

Во второй половине сентября в официальных магазинах клуба появится эксклюзивная коллекция одежды «Зенит» х «Барбоскины», разработанная для юных футболистов, болельщиков и болельщиц.

3 октября перед матчем с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене» состоится кинопремьера эпизода – все желающие смогут посмотреть мультфильм на большом экране, сфотографироваться с персонажами сериала, а также получить их автографы и подарки от клуба и студии «Мельница», – говорится в сообщении «Зенита».