«Зенит» объявил о подписании Дружка Барбоскина

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«Зенит» объявил о трансфере Дружка Барбоскина и начале сотрудничества с анимационной студией «Мельница».
«Первым этапом сотрудничества стал переход одного из героев мультфильма в состав сине-бело-голубых – Дружок Барбоскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.
Следующая веха совместной работы – специальный эпизод мультсериала, посвященный футболу и «Зениту» в жизни семьи Барбоскиных. Премьера новой серии на страницах клуба в VK и YouTube состоится 15 сентября в 12:00 по петербургскому времени.
Во второй половине сентября в официальных магазинах клуба появится эксклюзивная коллекция одежды «Зенит» х «Барбоскины», разработанная для юных футболистов, болельщиков и болельщиц.
3 октября перед матчем с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене» состоится кинопремьера эпизода – все желающие смогут посмотреть мультфильм на большом экране, сфотографироваться с персонажами сериала, а также получить их автографы и подарки от клуба и студии «Мельница», – говорится в сообщении «Зенита».