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    «Зенит» объявил о подписании Дружка Барбоскина

    «Зенит» объявил о трансфере Дружка Барбоскина и начале сотрудничества с анимационной студией «Мельница».

    «Первым этапом сотрудничества стал переход одного из героев мультфильма в состав сине-бело-голубых – Дружок Барбоскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

    Следующая веха совместной работы – специальный эпизод мультсериала, посвященный футболу и «Зениту» в жизни семьи Барбоскиных. Премьера новой серии на страницах клуба в VK и YouTube состоится 15 сентября в 12:00 по петербургскому времени.

    Во второй половине сентября в официальных магазинах клуба появится эксклюзивная коллекция одежды «Зенит» х «Барбоскины», разработанная для юных футболистов, болельщиков и болельщиц.

    3 октября перед матчем с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене» состоится кинопремьера эпизода – все желающие смогут посмотреть мультфильм на большом экране, сфотографироваться с персонажами сериала, а также получить их автографы и подарки от клуба и студии «Мельница», – говорится в сообщении «Зенита».

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.09.2023 12:55
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 23 часа назад

      https://sun9-8.userapi.com/impg/GLvYD0kvslDN0X9KGDzpdp0bDz_R5VvoRpVe9Q/FJ4_3iEC-Ic.jpg?size=473x491&quality=96&sign=599ccc7884031c9b2ddce81194c3a1ff&type=album

      0
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      Рейтинг: +31

      Artemon9 23 часа назад

      Так вот он какой, обещанный "сенсационный трансфер". А почему не Дружок Баклан?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 23 часа назад

      Заткнулся 78-й душара, поплакал, сидя на бордюре с тухлой шаурмой, обоссал с горя ближайший подъезд и пошёл куда-то))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +749

      Fju-2 5 сентября, 18:14

      Не думал, что Газзаев вернётся в футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5255

      Эном айс 5 сентября, 16:40

      Медвежья услуга...(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 5 сентября, 16:24

      Стыдно за вшивых) хахаха

      5
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      Рейтинг: +1535

      rac531 5 сентября, 15:35

      Баклан Бакланыч органичнее бы вписался в состав Зенита)
      Да и дружба с ним восходит к началу строительства Баклан-арены)

      6
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > rac531 5 сентября, 15:54

      Баклан-крышеклюй.

      5
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > фанат джигурды 5 сентября, 18:08

      Смешно, как вы стали подлизывать друг другу. Смешались в кучу хряки, проводницы, менты и кони, и друг другу шоколадные глазки обрабатываете, хотя раньше о какой-то принципиальности и "дерби" говорили)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Spirit_78 5 сентября, 18:37

      Чувак, тебе не надо идти на Пряжку, тебе надо туда бежать.

      0
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Spirit_78 5 сентября, 18:37

      Проводницу в зеркале увидишь с пристроившимся сзади.

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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > фанат джигурды 5 сентября, 19:20

      Ты обиделся, убогий))

      0
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Spirit_78 5 сентября, 19:29

      Обиженный ты, плачущий в комментариях душара)))))

      0
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > фанат джигурды 22 часа назад

      Как раз и не плачу, а стебу вас, бывших принципиальных соперников, а ныне - жалкую московскую кучку, которая против Зенита дружит)))

      0
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Spirit_78 22 часа назад

      Чувачок, верь в это. Верь, что получается. Чем бы дитя (даже большой ребёнок) не тешилось, лишь бы не на углу Степанова-Скворцова))))

      Только, когда пишешь свои великие комментарии с супер-мега-стёбом- к экрану близко лицо не подноси, а то из-за попадания воды клава накроется или ноут.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 5 сентября, 15:35

      Свинота уже хлебальники раскрыли , чтобы про трату "народныхденех" повизжать .... А тут Барбоскин . Ну не пропадать же наколенным кишечным газам - решили они . Теперь вот изгаляются кто во что горазд .

      2
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      Рейтинг: +760

      99-й 5 сентября, 15:10

      Это тот самый сенсационный трансфер?

      2
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      Рейтинг: +4696

      ziborock 5 сентября, 14:56

      Фиксики с барбосами! И они еще над "пупсиком" смеялись!)))))

      5
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