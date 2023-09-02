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  • Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

2 сентября 2023, 23:02
7

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил поражение «Спартака» от «Краснодара» в седьмом туре РПЛ (0:2).

«Сегодня «Краснодар» был лучше. Гильермо Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он.

Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от «Спартака». Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в «Спартак», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль в России год.
  • Его контракт, продленный зимой, действует до 2025 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Скук
1693685985
Александр Мостовой. Хороший игрок. Ну стань тренером! Будешь тоже получать бешенные деньги! в чём проблема? Ну, вот только вся Россия будет счастлива, что Мостовой (звезда Испанского чемпионата) , станет тренером Спартака! Что мешает? На МачтТВ пиписеть - Звезда. Вот Александр, ответьте, почему не вы тренер Спартака? только честно) я вот знаю точный ответ. но если вы в силах - дайте свой!
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Ghork
1693689240
Балатоход куда ты за госился не видим тебя))))
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evgevg13
1693707084
Почему спартак проиграл, почему... Да потому, что Краснодар порвал его!!!
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jek718875
1693723609
Этот трепачило уже задолбал, за столько лет уже мог 10 лицензий получить,только с дивана и даёт советы
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NewLife
1693730168
Зависть терзает Моста. Опять включил *здеж, кто играл, кто не играл в футбол - все гинекологи мужчины - вон из профессии, никто из вас не рожал)))
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