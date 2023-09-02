Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил поражение «Спартака» от «Краснодара» в седьмом туре РПЛ (0:2).

«Сегодня «Краснодар» был лучше. Гильермо Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он.

Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от «Спартака». Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в «Спартак», – сказал Мостовой.

Абаскаль в России год.

Его контракт, продленный зимой, действует до 2025 года.

«Спартак» идет в РПЛ 8-м.

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