Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил поражение «Спартака» от «Краснодара» в седьмом туре РПЛ (0:2).

    «Сегодня «Краснодар» был лучше. Гильермо Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он.

    Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от «Спартака». Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в «Спартак», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль в России год.
    • Его контракт, продленный зимой, действует до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

    Большой матч РПЛ: выберите своего фаворита и сделайте ставку с бонусом до 17000₽ без риска!

    Новости по теме
    Комбаров оценил тренировки Абаскаля в «Спартаке»
    Бывший советник Федуна сообщил о желании вернуться в «Спартак» 6
    Игрок «Спартака» проиграл суд агенту: ему грозит дисквалификация на шесть месяцев 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2023 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 11:36

      Зависть терзает Моста. Опять включил *здеж, кто играл, кто не играл в футбол - все гинекологи мужчины - вон из профессии, никто из вас не рожал)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2541

      jek718875 > NewLife 3 сентября, 11:40

      Браво!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2541

      jek718875 3 сентября, 09:46

      Этот трепачило уже задолбал, за столько лет уже мог 10 лицензий получить,только с дивана и даёт советы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 3 сентября, 05:11

      Почему спартак проиграл, почему... Да потому, что Краснодар порвал его!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Ghork 3 сентября, 00:14

      Балатоход куда ты за госился не видим тебя))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Скук 2 сентября, 23:19

      Александр Мостовой. Хороший игрок. Ну стань тренером! Будешь тоже получать бешенные деньги! в чём проблема? Ну, вот только вся Россия будет счастлива, что Мостовой (звезда Испанского чемпионата) , станет тренером Спартака! Что мешает? На МачтТВ пиписеть - Звезда.
      Вот Александр, ответьте, почему не вы тренер Спартака?
      только честно)
      я вот знаю точный ответ. но если вы в силах - дайте свой!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      Bez Imeni > Скук 3 сентября, 07:23

      лицензии у него нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 > Bez Imeni 3 сентября, 11:06

      И НЕ ТОЛЬКО(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 