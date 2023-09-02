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    Захарян – в топ-10 летних трансферов Примеры

    ESPN опубликовало десятку самых дорогих трансферов Примеры этим летом.

    1. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Д в «Реал» (111 миллионов долларов).

    2. Арда Гюлер – из «Фенербахче» в «Реал» (21,5).

    3. Лоик Баде – из «Ренна» в «Севилью» (13).

    4. Арсен Захарян – из «Динамо» в «Реал Сосьедад» (13).

    5. Анастасиос Дувикас – из «Утрехта» в «Сельту» (11,8).

    6. Александер Сорлот – из «Реал Сосьедада» в «Вильярреал» (10,7).

    7. Доди Лукебакио – из «Герты» в «Севилью» (10,7).

    8. Джибриль Соу – из «Айнтрахта» в «Севилью» (10,7).

    9. Луис Суарес – из «Марселя» в «Альмерию» (8,6).

    10. Ибрахима Коне – из «Лорьяна» в «Альмерию» (8).

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    Источник: ESPN

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    02.09.2023 22:12
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