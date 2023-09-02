Захарян – в топ-10 летних трансферов Примеры

ESPN опубликовало десятку самых дорогих трансферов Примеры этим летом.

1. Джуд Беллингем – из «Боруссии» Д в «Реал» (111 миллионов долларов).

2. Арда Гюлер – из «Фенербахче» в «Реал» (21,5).

3. Лоик Баде – из «Ренна» в «Севилью» (13).

4. Арсен Захарян – из «Динамо» в «Реал Сосьедад» (13).

5. Анастасиос Дувикас – из «Утрехта» в «Сельту» (11,8).

6. Александер Сорлот – из «Реал Сосьедада» в «Вильярреал» (10,7).

7. Доди Лукебакио – из «Герты» в «Севилью» (10,7).

8. Джибриль Соу – из «Айнтрахта» в «Севилью» (10,7).

9. Луис Суарес – из «Марселя» в «Альмерию» (8,6).

10. Ибрахима Коне – из «Лорьяна» в «Альмерию» (8).