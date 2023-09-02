Овечкин оценил трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал переходы динамовских игроков в европейские клубы.

«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты.

Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне», – сказал Овечкин.