Овечкин оценил трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал переходы динамовских игроков в европейские клубы.
«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты.
Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне», – сказал Овечкин.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- Неделю назад он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).
Источник: «Р-Спорт»