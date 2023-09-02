Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Овечкин оценил трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал переходы динамовских игроков в европейские клубы.

    «Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что они сделали правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты.

    Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне», – сказал Овечкин.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Неделю назад он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

    Новости по теме
    Рианчо назвал залог успешной игры Захаряна в Испании
    В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна: он до сих пор не вернулся к тренировкам 4
    Отец Захаряна рассказал, что случилось с игроком: он пропустил тренировку «Сосьедада» 7
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2023 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +153

      яцык 3 сентября, 08:02

      Во как ,Я рад что продали.Ну будем надеяться что в тройку попадем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5806

      neim 3 сентября, 00:58

      Как можно попасть в топ 3 чемпионата, если разбазаривать игроков основы ?
      И для кого там эти ребята будут развиваться, кому приносить пользу, и кого радовать своей игрой, долбаную Европу, которая поставляет оружие на Украину, чтобы убивать наших пацанов ?


      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      cska1948 2 сентября, 19:58

      Что-то не очень развиваются в Европе Миранчук и Кокорин. Да и про Головина не скажешь, что он звёзды с неба хватает играя в Монако. Шума больше чем реальной пользы от перехода наших футболистов ы Европу.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 