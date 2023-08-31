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    • Арустамян ответил на вопрос о своем заработке на трансфере Захаряна

    Арустамян ответил на вопрос о своем заработке на трансфере Захаряна

    Журналист Нобель Арустамян рассказал, удалось ли ему заработать на переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    «Пока не знаю. Возможно, получу какое-то вознаграждение, но это история не про заработок, а про то, чтобы случилось.

    Он будет вдохновлять армян по всему миру. Когда с Арсеном познакомились, он сказал, что болеет за «Реал» . Мне кажется, поиграть за «Реал Сосьедад» 2-3 года и стать здесь звездой – самый короткий путь в Мадрид», – заявил Арустамян.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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