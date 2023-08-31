Арустамян ответил на вопрос о своем заработке на трансфере Захаряна

Журналист Нобель Арустамян рассказал, удалось ли ему заработать на переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Пока не знаю. Возможно, получу какое-то вознаграждение, но это история не про заработок, а про то, чтобы случилось.

Он будет вдохновлять армян по всему миру. Когда с Арсеном познакомились, он сказал, что болеет за «Реал» . Мне кажется, поиграть за «Реал Сосьедад» 2-3 года и стать здесь звездой – самый короткий путь в Мадрид», – заявил Арустамян.